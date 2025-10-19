Choti Diwali Qoutes in Hindi: दिवाली सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, बल्कि फीलिंग भी है, जब पूरा देश रोशनी से नहाया हुआ होता है. हर आंगन में दीप जलते हैं, हर दिल में नई उम्मीदों की किरणें जन्म लेती हैं. ये वो घड़ी होती है जब अंधकार (Deepavali Greetings) पीछे छूट जाता है और चारों ओर खुशियों, मिठास और अपनेपन की नई चमक फैल जाती है. छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, मुख्य दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है. इस साल छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को मनाई जा रही है. इस दिन लोग घर की सफाई कर दीप जलाते हैं. छोटी दिवाली के इस पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं देना भी परंपरा है. इस खूबसूरत अहसास को शब्दों में ढालने के लिए कुछ प्यारी दिवाली (choti Diwali Wishes In Hindi) शायरी, कोट्स, शुभकामना और स्टेट्स हैं, जो अपनों के दिलों में भी उजाला भर देंगे.

हंसते-मुस्कुराते दीप तुम जलाना,

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुख-दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना,

और प्यार से यह दिवाली मनाना.

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार

पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार

मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार!

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,

जीवन में आएं खुशियां अपार, शुभकामना करो हमारी स्वीकार.

छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

आई-आई दिवाली आई, साथ में कितनी खुशियां लाई,

धूम मचाओ मौज मनाओ, छोटी दिवाली की बधाई!

इक अमावस ही तो थी अपनी हयात

मिल गए तुम तो दिवाली हो गई

नीरज गोस्वामी

ये रौशनी यूंही आग़ोश में नहीं आती

चराग बन के मुंडेरों पे जलना पड़ता है

हसन जमील

सभी के दीप सुंदर हैं हमारे क्या तुम्हारे क्या

उजाला हर तरफ है इस किनारे उस किनारे क्या

हफीज बनारसी

जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना

अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए.

गोपालदास "नीरज"

शत-शत दीप इकट्ठे होंगे, अपनी-अपनी चमक लिए,

अपने-अपने त्याग, तपस्या, श्रम, संयम की दमक लिए.

हरिवंशराय बच्चन

मधुर-मधुर मेरे दीपक जल!

युग-युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल

प्रियतम का पथ आलोकित कर!

महादेवी वर्मा

उजियारा कर देने वाली, मुस्कानों से भी परिचित हूं,

पर मैंने तम की बाहों में अपना साथी पहचाना है

मैं दीपक हूं, मेरा जलना ही तो मेरा मुस्काना है.

हरिवंशराय बच्चन

घर का कोना-कोना रौशन करो, लेकिन दिल भी रोशन रखना न भूलो.

दिवाली है भाई, दिल से मुस्कुराओ- सिर्फ घर नहीं, रिश्ते भी सजाओ.

आज की रात कुछ अच्छा सोचो, कल नई शुरुआत होगी.

दिल की रौशनी से बढ़कर कोई दीया नहीं.

“जहां सच्चा प्रेम जलता है, वहीं असली दीया जलता है.”

“दिवाली सिर्फ दीयों का त्योहार नहीं, उम्मीदों का भी उत्सव है.”

“दीया वही जो औरों की राह रोशन करे.”

“अंधेरे को मिटाना ही दिवाली का असली अर्थ है.”

“हर इंसान एक दीया है, बस उसे जलाने की जरूरत है.”

हर घर में हो उजाला, आए ना कोई रात काली

हर घर मे मनाएं खुशियां, हर घर मे हो दिवाली.

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं!