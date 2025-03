भारत में नहीं बल्कि इस देश में हो सकता है एशिया कप 2025 का आयोजन ?

Asia Cup 2025: टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी के लिये अहम माना जा रहा एशिया कप सितंबर में न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है , हालांकि मेजबानी के अधिकार भारत के पास है. आखिरी बार एशिया कप वनडे प्रारूप में भारत में 2023 में हुए 50 ओवरों के विश्व कप से पहले हुआ था. एशियाई क्रिकेट परिषद के एक सूत्र ने कहा ,‘‘ टूर्नामेंट सितंबर में होगा. भारत के पास मेजबानी के अधिकार हैं लेकिन यह यूएई या श्रीलंका में खेला जायेगा. टूर्नामेंट की खासियत भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगी और अगर वे फाइनल में पहुंचते हैं तो दोनों टीमें तीन बार एक दूसरे से भिड़ सकती हैं. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग एशिया कप में खेलेंगी.

बीसीसीआई के पास मेजबानी के अधिकार हैं लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी के घटनाक्रम को देखते हुए पाकिस्तानी टीम का भारत आना संभव नहीं लग रहा. भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से चैम्पियंस ट्रॉफी में सारे मैच दुबई में खेल रही है हालांकि मेजबान पाकिस्तान है. (The 2025 Asia Cup is likely to be shifted from India to the United Arab Emirates (UAE).

रिपोर्ट के अनुसार, आयोजन वेन्यू पर आखिरी फैसला एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) द्वारा लिया जाएगा, nश्रीलंका और यूएई को वर्तमान में संभावित मेजबान देशों के रूप में माना जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

एशिया कप टी20 प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें दो सप्ताह में 19 मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत सहित कुल आठ टीमें भाग लेंगी. 2025 एशिया कप में अब 8 टीमें शामिल होंगी, जो एशिया कप के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा.

2025 टी20 एशिया कप (संभवतः यूएई में) के लिए टीमें

भारत

पाकिस्तान

श्रीलंका

बांग्लादेश

अफ़गानिस्तान

यूएई

ओमान

हांगकांग