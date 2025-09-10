IND vs UAE, Asia Cup 2025: धमाकेदार जीत से 'रॉकेट' बना भारत का नेट रन रेट

Asia Cup 2025 Points Table Updated: दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने एशिया कप 2025 के दूसरे मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात को 9 विकेट से हराकर जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. इसके बाद कुलदीप यादव और शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के सामने यूएई के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और टीम सिर्फ 57 रनों पर ढेर हो गई. इसके बाद टीम इंडिया ने सिर्फ 4.3 ओवर में मुकाबला अपने नाम किया. इस जीत के बाद भारत का नेट रन रेट रॉकेट बन गया.

'रॉकेट' बना भारत का नेट रन रेट

संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ भारत ने 93 गेंद रहते ही मैच अपने नाम किया और इसके बाद टीम इंडिया का नेट रन रेट +10.483 का हो गया है. टीम इंडिया अब ग्रुप ए में दो अंकों के साथ अंक तालिका में टॉप पर है. हालांकि, अभी ओमान और पाकिस्तान के मैच होने बाकी हैं और टूर्नामेंट के सिर्फ दो मैच हुए हैं. वहीं ग्रुप बी में टॉप पर अफगानिस्तान हैं. अफगानिस्तान का नेट रन रेट +4.700 का है. उसने हांक कांग को टूर्नामेंट के पहले मैच में हराया था.

भारत की धमाकेदार जीत

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ किया है. दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया. महज 58 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने धमाकेदार शुरुआत की.

अभिषेक शर्मा शुरू ही आक्रामक नजर आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर धमाकेदार शुरुआत की. अभिषेक और गिल ने 3.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 48 रन की तेज साझेदारी की. इस स्कोर पर अभिषेक शर्मा 16 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए. तीसरे नंबर पर उतरे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गिल के साथ मिलकर भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी. भारत ने 4.3 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीता. गिल 9 गेंद पर 20 जबकि सूर्या 2 गेंद पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे.

इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. यूएई की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई और 13.1 ओवर में मात्र 57 रन पर सिमट गई। टी20 अंतरराष्ट्रीय में यूएई का यह न्यूनतम स्कोर है. यूएई के लिए आलिशान शराफू ने 22 रन बनाए, वहीं कप्तान मुहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका.

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 2.1 ओवर में मात्र 7 रन देकर 4 विकेट लिए. जबकि ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट लिए. बुमराह, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिले. हार्दिक पांड्या एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे, जिन्हें विकेट नहीं मिल सका। हालांकि उन्होंने एक ओवर ही गेंदबाजी की.

(आईएएनएस से इनपुट के साथ)

