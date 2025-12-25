Ashes 2025: शराब के नशे में धुत्त बेन डकेट का वो VIDEO, जिस पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने शुरू की जांच

Ashes 2025-26: क्रिकेट की दुनिया में इग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एशेज सीरीज पर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की नजर टिकी रहती है. इस सीरीज में क्रिकेट के दो सबसे पुरानी और मशहूर टीमों के बीच साल के अंत में टक्कर होती है. एशेज जीतना दोनों टीमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होता है. इस बार एशेज में इंग्लैंड की हालत खराब है. ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे एशेज में इंग्लैंड अभी तक शुरुआती तीनों मैंच गंवा चुकी है. ऐसे में इंग्लिश टीम एशेज हार चुकी है. अब बची दो मैचों से इंग्लैंड अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाती है या नहीं यह देखने वाली बात होगी.

इंग्लैंड के क्रिकेटरों के शराब पीने और नशे में होने की तस्वीरें-वीडियो वायरल

लेकिन इस शर्मनाक प्रदर्शन के बीच इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों का ऐसा-ऐसा वीडियो सामने आया है, जो टीम की साख पर सवाल खड़े कर रहा है. दरअसल एशेज में शर्मनाक हार के बाद भी इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों का शराब पीने और शराब पीने के बाद मदहोश होने की तस्वीरें वीडियो सामने आई है. जो इंग्लैंड के क्रिकेटरों के पेशेवर रवैये पर सवाल खड़ा करती है.

इग्लैंड के टेस्ट ओपनर बेन डकेट का वीडियो वायरल

सबसे ज्यादा चर्चा इंग्लैंड के टेस्ट ओपनर बेन डकेट को लेकर हो रही है. दरअसल बेन डकेट का एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है. ये 78 सेकेंड का क्लिप है, जिसमें डकेट नशे में धुत लग रहे हैं, बातें लड़खड़ा रही हैं और वो लोगों से घर पहुंचने में मदद मांग रहे हैं.

What is this behaviour from Ben Duckett😭😭. He was completely out of his mind after drinking a lot. Disappointing Attitude. We need to be serious. pic.twitter.com/KVsCbv73jX — Aryan Goel (@Aryan42832Goel) December 23, 2025

कहां ठहरे है इसका भी पता नहीं, इस कदर मदहोशी

अब इस वायरल वीडियो पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जांच शुरू कर दी है. वीडियो की शुरुआत में डकेट एक राहगीर से कहते हैं, “मैं तुम्हारे फोन से उबर बुक कर लूंगा, भाई.” जब कैमरे के बाहर कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या उन्हें पता है वो कहां ठहरे हैं, तो डकेट ने मना कर दिया.

वायरल वीडियो में डकेट गालियां भी देते दिख रहे

फिर डकेट यह कहते सुने जा रहे हैं, “क्या तुम मुझे नेट्स तक उबर दिलवा दोगे, भाई? शायद यही सबसे अच्छा होगा. हम तो 2-0 से हार रहे हैं.” वीडियो में वो ये भी बोलते सुनाई दे रहे हैं, “मैं तो सच में कोई नहीं हूं” और कुछ गालियां भी दे रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार यह वीडियो उस समय सामने आया है जब आरोप लग रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाड़ी 2025-26 एशेज के दूसरे टेस्ट हारने के बाद क्वींसलैंड के अमीर रिजॉर्ट टाउन नूसा में पार्टी कर रहे थे.

ECB ने कहा- हम सच्चाई का पता लगा रहे हैं

ईसीबी ने वायरल वीडियो पर कहा, “हमें सोशल मीडिया कंटेंट की जानकारी है. हम खिलाड़ियों से ऊंची उम्मीदें रखते हैं, ये मानते हुए कि वो अक्सर काफी निगरानी में रहते हैं. हमारे पास पहले से प्रोसेस हैं जो उम्मीदों से नीचे व्यवहार पर फॉलो किए जाते हैं. हम जरूरत पड़ने पर खिलाड़ियों की मदद भी करते हैं. अभी हम सच्चाई का पता लगा रहे हैं, इसलिए ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे.”

यह भी पढ़ें - 9 में से 6 दिन शराब के नशे में डूबी रही इंग्लिश टीम, कभी सड़क किनारे तो कभी नूसा बीच पर बिताई़ रातें, फोटो