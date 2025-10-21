असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाए सरफराज़ ख़ान के इंडिया-A में चयन नहीं किये जाने को लेकर सवाल

देश में बिहार को लेकर चल रहे चुनावी माहौल, दीपावली के बाद खासकर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और AQI का मुद्दा और भारत पर ट्रंप की एक और बड़ी टैरिफ की धमकी के बीच द.अफ़्रीका-A के ख़िलाफ़ भारतीय-A टीम में सरफ़राज़ ख़ान का चयन नहीं होना भी राष्ट्रीय मुद्दे की शक्ल लेता नज़र आ रहा है.

ओवैसी ने सरफ़राज़ को लेकर उठाये सवाल

कम से कम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ‘X' पर हालिया ट्वीट से तो ऐसा ही नज़र आ रहा है. ओवैसी ने 'X' पर एक आर्टिकल का हवाला देते हुए सवाल पूछा है,"सरफ़राज़ ख़ान का चयन इंडिया-A के लिए भी क्यों नहीं हुआ?"

कई एक्सपर्ट्स ने भी सरफ़राज़ ख़ान को लेकर सवाल उठाए हैं. द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है,"सरफ़राज़ ख़ान का पिछले 5 सालों में औसत 117.47 है. इस दौरान उनके नाम 5 पचासा और 10 शतकीय पारियां हैं और उन्होंने 2467 रन बनाए है." एक्सप्रेस सरफ़राज़ ख़ान के पिछले कई प्रदर्शन के बावजूद उनकी अनदेखी के उदाहरण पेश करते हुए ये भी लिखा है कि सरफ़राज़ ने 17 किलो वज़न भी घटाया है.

संजू सैमसन को लेकर शशि थरूर ने उठाये थे सवाल

ये पहला मौक़ा नहीं है जब किसी राजनेता ने टीम इंडिया में किसी खिलाड़ी की अनदेखी को लेकर सवाल उठाए हों. करीब डेढ़ महीने पहले ही एशिया कप को लेकर कांग्रेस के राजनेता शशि थरूर ने भी संजू सैमसन की तरफदारी में ‘X' पर ट्वीट किया था,"लेकिन यह कहना भी जायज है कि हमारी जीत से बिना किसी तरह की कटौती किए कुछ सवाल पूछना जरूरी है. क्या अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की बेहद सफल ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना और एक तीन बार के शतकवीर को मध्यक्रम में धकेलना सही था."

शशि थरूर ने आगे लिखा,"क्या गिल के एशिया कप में प्रदर्शन इस बदलाव को सही ठहराते हैं? क्या संजू को उस स्थान पर वापस लाना बेहतर नहीं होगा जहां उन्होंने भारत के लिए चमक दिखाई है, गिल को नंबर तीन पर रखना और सूर्या को नंबर पांच पर ले जाना?"

क्या होगा चयनकर्ताओं का जवाब?

सरफ़राज़ ख़ान, संजू सैमसन, कुलदीप यादव के चयन, प्लेइंग XI में इनकी जगह, इनके बैटिंग ऑर्डर या इन जैसे और कई सवाल क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फ़ैंस लगातार चयनकर्ताओं से पूछते ही रहते हैं. उसपर सोशल मीडिया का ज़हरीला माहौल सवालों की ज़ायका भी कई बार बिगाड़ देता है. ख़ासकर मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर हर खिलाड़ी के चयन या चयन नहीं किये जाने को लेकर भी अपनी दलील देते रहे हैं. ऐसे में फ़ैंस इस बड़े हो रहे सवाल के जवाब का इंतज़ार ज़रूर करेंगे.

