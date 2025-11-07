Arjuna Ranatunga: विश्व क्रिकेट के इस दिग्गज को पहचान पाना हुआ मुश्किल, फैन्स यकीन नहीं कर पा रहे

विज्ञापन
  • सनथ जयसूर्या ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें अरविंद डी सिल्वा और मुथैया मुरलीधरन भी शामिल हैं
  • तस्वीर में अर्जुन रणतुंगा भी मौजूद हैं जो श्रीलंका को 1996 का विश्व कप जिताने वाले कप्तान हैं
  • हाल ही में तमिल संघ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में ये चारों पूर्व क्रिकेटर एक साथ नजर आए थे
Arjuna Ranatunga unrecognisable in photo Viral: श्रीलंका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर सनथ जयसूर्या ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसने फैन्स को हैरान कर दिया है.  दरअसल, जयसूर्या  ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें उनके साथ अरविंद डी सिल्वा और  मुथैया मुरलीधरन  हैं लेकिन इन दोनों के अलावा उनके साथ एक और शख्स है जिसे देखकर फैन्स हैरान हो गए हैं. दरअसल, सनथ जयसूर्या, अरविंद डी सिल्वा और मुथैया मुरलीधरन  के साथ जो शख्स है वह कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका को 1996 का विश्व कप जिताने वाले अर्जुन रणतुंगा हैं. हाल ही में तमिल संघ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में फिर से एक साथ नज़र आई.

श्रीलंकाई क्रिकेट के ये चारों स्तंभ उत्साह से भरे हुए दिख रहे थे, लेकिन रणतुंगा की उपस्थिति ने फैन्स को चौंका दिया है. लाल कुर्ता पहने रणतुंगा को पहचानना मुश्किल था, क्योंकि वो काफी दुबले-पतले दिख रहे हैं. फैन्स  रणतुंगा के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. 

रणतुंगा  ने अपने करियर में 93 टेस्ट मैच खेले और कुल 5105 रन बनाने में सफल रहे. वहीं, वनडे में उनके नाम 269 मैच में 7456 रन बनाने का कमाल दर्ज है. वनडे मेंरणतुंगा  ने 4 शतक और 49 अर्धशतक लगाने का कमाल किया.  टेस्ट में  रणतुंगा ने 4 शतक और 38 अर्धशतक लगाया था. 

