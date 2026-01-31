अर्जुन तेंदुलकर ने रफ्तार से बरपाया कहर, रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास, पिता सचिन से अब बस इतने पीछे

Arjun Tendulkar Record: तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर ने शुक्रवार को फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में एक बड़ा मुकाम हासिल किया. भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने गोवा के लिए फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में अपने 50 विकेट पूरे किए. उन्होंने यह उपलब्धि महाराष्ट्र के खिलाफ गोवा के रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान हासिल की. ​​2022/23 सीज़न में गोवा के लिए डेब्यू करते हुए, अर्जुन ने रेड-बॉल क्रिकेट में पांच विकेट भी लिए हैं. इसके अलावा, उन्होंने गोवा के लिए अपने डेब्यू मैच में राजस्थान के खिलाफ शतक भी जड़ा था.

50 विकेटों में से 13 रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीज़न में आए हैं. फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 50 विकेट पूरे करने के बावजूद, अर्जुन अभी भी अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ने से पीछे हैं, जो उनसे 21 विकेट आगे हैं.

एक दिग्गज बल्लेबाज होने के अलावा, सचिन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से भी भारतीय क्रिकेट में योगदान दिया है. उन्होंने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 71 विकेट लिए हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 46 विकेट और वनडे में 154 विकेट लिए हैं.

अर्जुन ने घरेलू क्रिकेट में अपना एक अलग रास्ता बनाया है, मुंबई में अपने शुरुआती दिनों से लेकर गोवा के लिए एक महत्वपूर्ण गेंदबाजी ऑलराउंडर बनने तक. 2021 में, अर्जुन तेंदुलकर को IPL नीलामी में मुंबई इंडियंस (MI) ने 20 लाख रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा था. उस साल चोट के कारण वह IPL से बाहर हो गए थे, और मुंबई इंडियंस ने उनकी जगह सिमरजीत सिंह को टीम में शामिल किया था.

MI ने IPL 2022 की नीलामी में तेंदुलकर को फिर से 30 लाख रुपये में खरीदा. उन्होंने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ IPL में डेब्यू किया. उनका पहला विकेट सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ आया, जब उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को आउट करके अपनी टीम को 14 रन से जीत दिलाई.

अर्जुन ने IPL 2023 में दो और विकेट लिए और मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2024 सीज़न के लिए रिटेन किया. 2026 सीज़न की नीलामी से पहले, अर्जुन को MI से लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड कर दिया गया.

(IANS इनपुट के साथ)