राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, वीनू मांकड़ ट्रॉफी में निभाएंगे ये किरदार

Anvay Dravid to lead in Vinoo Mankad Trophy: भारतीय बल्लेबाज़ करुण नायर दो सीज़न के अंतराल के बाद कर्नाटक के लिए खेलेंगे क्योंकि उन्हें 15 अक्टूबर से राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ शुरू होने वाले पहले रणजी ट्रॉफी मैच के लिए राज्य टीम में शामिल किया गया है. करुण इस सीज़न से पहले विदर्भ से राज्य टीम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने पिछले सीज़न में टीम के विजयी रणजी ट्रॉफी अभियान में अहम भूमिका निभाई थी. मध्यक्रम के इस बल्लेबाज़ को पहले संभावित खिलाड़ियों में शामिल किया गया था. मयंक अग्रवाल कर्नाटक की कप्तानी जारी रखेंगे, जिसने कृतिका कृष्णा, शिखर शेट्टी और मोहसिन खान जैसे कुछ नए चेहरों को टीम में शामिल किया है.

अन्वय करेंगे कर्नाटक की कप्तानी

महान राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़, इस सीज़न में 9 से 17 अक्टूबर तक देहरादून में होने वाली वीनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक की कप्तानी करेंगे. वह टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में राज्य के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे.

कर्नाटक रणजी ट्रॉफी टीम: मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर, आर स्मरण, केएल श्रीजीत (विकेटकीपर), श्रेयस गोपाल, विशाक विजयकुमार, विद्वथ कावरप्पा, अभिलाष शेट्टी, एम वेंकटेश, निकिन जोस, अभिनव मनोहर, कृतिक कृष्णा (विकेटकीपर), केवी अनीश, मोहसिन खान, शिखर शेट्टी.

वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए कर्नाटक टीम: अन्वय द्रविड़ (कप्तान, विकेटकीपर), नितीश आर्य, आदर्श डी उर्स, एस मणिकांत (उप-कप्तान), प्रणीत शेट्टी, वासव वेंकटेश, अक्षत प्रभाकर, सी वैभव, कुलदीप सिंह पुरोहित, रतन बीआर, वैभव शर्मा, केए तेजस, अथर्व मालविया, सनी कांची, रेहान मोहम्मद (विकेटकीपर).