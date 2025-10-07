विज्ञापन
'हेड कोच ने रोहित, विराट सहित इस दिग्गज को संन्यास को मजबूर किया', पूर्व बल्लेबाज का गौतम पर 'गंभीर' निशाना

हाल ही में रोहित को वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद पूर्व क्रिकेटरों के एक खेमे में गुस्से का माहौल है. यह एक बड़ा असर है कि ऐसे बयान सामने आ रहे हैं

'हेड कोच ने रोहित, विराट सहित इस दिग्गज को संन्यास को मजबूर किया', पूर्व बल्लेबाज का गौतम पर 'गंभीर' निशाना
  • मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय क्रिकेट में विवादों की बढ़ोतरी का उल्लेख किया है
  • 'गंभीर के कोच पद संभालने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन संन्यास लेने को मजबूर हुए'
  • उन्होंने बताया कि अश्विन, रोहित और विराट जैसे सीनियर खिलाड़ी विवादों और माहौल के कारण टीम से दूर हो रहे हैं
अब यह तो सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते ही हैं कि भारतीय पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी (Manoj Tiwary on Gambhir) और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच कितना 'प्रेम' है. यह अक्सर तिवारी के बयानों से पता चलता रहा है. और बंगाल के लिए खेलने वाले मनोज तिवारी ने एक बार फिर से गौतम पर गंभीर निशाना साधा है. तिवारी ने कहा है कि गंभीर के बनाए माहौल के कारण ही रोहित शर्मा (Rohit Sharma), विराट कोहली (Virat Kohli) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) संन्यास लेने पर मजबूर हुए.

तिवारी ने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा, 'अगर सीनियर खिलाड़ी यहां हैं, अगर अश्विन यहां हैं, रोहित यहां हैं, तो इस वजह से हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है. ये सभी खिलाड़ी हेड कोच और बाकी स्टॉफ के सदस्यों के सहीं ज्यादा बड़ा और स्थापित नाम हैं. अगर ये किसी बात से सहमत नहीं होते, तो ये सवाल उठाएंगे. लेकिन मूलत: आपने यह सुश्चित किया है कि ये खिलाड़ी यहां नहीं हैं.'

Photo Credit: X/ANI

तिवारी ने कहा, 'मैंने यह पाया है कि जब से कोच ने पद संभाला है, तब से बहुत ज्यादा विवाद हुए हैं. जो भी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, वो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं हैं. जब से वह हेड कोच बने हैं, तब से रविचंद्रन अश्विन संन्यास ले चुके हैं. रोहित और विराट ने ऐसा किया है. बाकी चीजें घटित हुई हैं जैसे खिलाड़ियों को अप्रत्यासित रूप से टीम से जोड़ा गया और फिर सीधे XI में खिला लिया गया. हम देख चुके हैं कि गंभीर स्थिर नहीं रहे हैं.'

पूर्व बल्लेबाज ने कहा, 'जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, जैसा माहौल बन चुका है , उससे इन खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा दबाव है.' मनोज बोले, 'रोहित और विराट भारतीय क्रिकेट के साधारण सेवक रहे हैं. इन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई दी है. हमने देखा है कि इन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए अपना दिल, अपना आत्मा सबकुछ झोंक दिया है. अगर ये खिलाड़ी महसूस करते हैं कि चीजें उनकी छवि को प्रभावित कर रही हैं और अब ड्रेसिंग रूम में उनकी जरूरत नहीं है, तो वे संन्यास लेने के बारे में सोच सकते हैं'

