ग्रीस में नहीं होंगे सात फेरे! SRH की मालकिन काव्या मारन की शादी पर नया ट्विस्ट, दोस्त ने खोला वेन्यू का राज!

साउथ इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर और आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक कलानिधि मारन की बेटी काव्या मारन की शादी ग्रीस में नहीं होगी. शादी की जगह को लेकर नया दावा सामने आया है. कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह कपल अगले महीने ग्रीस में शादी कर सकता है, वहीं अनिरुद्ध के करीबी दोस्त और अभिनेता-गायक ब्योर्न सुर्राओ ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है.

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्योर्न सुर्राओ ने कहा है कि शादी चेन्नई में होगी. हाल ही में रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में नजर आए ब्योर्न ने 'फिल्मीबीट' के साथ बातचीत में अपनी जानकारी शेयर की. हालांकि, अनिरुद्ध, काव्या या उनके परिवारों में से किसी ने भी अभी तक शादी की जगह के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है. ब्योर्न ने कहा कि, 'अनिरुद्ध ग्रीस में शादी कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है. उनकी शादी चेन्नई में होने वाली है.'

शादी की जगह को लेकर सस्पेंस

दरअसल, ब्योर्न, अनिरुद्ध को कॉलेज के दिनों से जानते हैं, 'डॉक्टर', 'जेलर' और 'जेलर 2' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनके हालिया बयान ने अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी को लेकर चल रही चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है. खास बात यह है कि इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में शादी के लिए ग्रीस का नाम सामने आया था. हालांकि ब्योर्न के बयान के बावजूद, अब तक दोनों परिवारों या इस कपल की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और शादी की जगह भी तय नहीं बताई गई है.

शादी और रिसेप्शन को लेकर क्या हैं चर्चाएं?

एक रिपोर्ट के अनुसार, अनिरुद्ध और काव्या 11 नवंबर को शादी कर सकते हैं, जबकि 21 नवंबर को रिसेप्शन आयोजित होने की संभावना जताई गई है. बताया जा रहा है कि शादी एक निजी समारोह होगा, जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल होंगे. वहीं, रिसेप्शन कार्यक्रम को काफी भव्य बताया जा रहा है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री, कारोबारी जगत और राजनीति से जुड़ी कई चर्चित हस्तियों के शामिल होने की संभावना है.

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन ने रिसेप्शन के लिए कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित किया है. आमंत्रित लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी चर्चा में हैं.

कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर?

अनिरुद्ध रविचंदर तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय संगीत निर्देशकों में गिने जाते हैं. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया है और अपनी निजी जिंदगी को हमेशा सुर्खियों से दूर रखा है. यही वजह है कि उनकी कथित शादी की खबरों ने फैंस और मनोरंजन जगत के बीच खास उत्सुकता पैदा कर दी है.