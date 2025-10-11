IND vs WI: 'तिहरा शतक लगाेगा...', यशस्वी जायसवाल को लेकर अनिल कुंबले की भविष्यवाणी

Anil Kumble on Yashasvi Jaiswal : भारतीय स्टार यशस्वी जायसवाल दिल्ली टेस्ट के पहले दिन 173 रन पर नााबद हैं. जायसवाल के पास बड़ा स्कोर बनाने का मौका है. ऐसे में भारत के दिग्गज अनिल कुंबले ने जायसवाल को लेकर भविष्यवाणी की है. यशस्वी जायसवाल को लेकर कुंबले ने कहा है कि इस बल्लेबाज के पास तिहरा शतक जमाने का मौका है. ईएसपीएन के साथ बात करते हुए कुंबले ने कहा, "जायसवाल बेहतर होते जा रहे हैं. हमने उनकी भूख और बड़ी पारियां बनाने के उनके रवैये के बारे में बात की है, न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि टीम के लिए भी. पिछले मैच में भी, उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन जल्दी आउट हो गए थे, इसलिए उन्होंने यहां ज़रूर इसकी भरपाई कर दी है"

कुंबले ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "अपने छोटे से करियर में, उन्होंने दिखाया है कि वह ऐसे मौकों को बर्बाद नहीं करते. एक बार जब वह मैदान पर आ जाते हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, और यह देखना अद्भुत है. वह अभी भी मैदान पर हैं, औरबड़े रन बना सकते हैं."

पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने यशस्वी जायसवाल के नाबाद 173 रन की मदद से 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए थे. बता दें कि यशस्वी जायसवाल का यह सातवां टेस्ट शतक है. इस पारी के पूर्व खेले 25 टेस्ट मैचों की 42 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 6 शतक और 12 अर्धशतक लगाते हुए जायसवाल ने 2,245 रन बनाए हैं. उनका औसत 49.88 है. जायसवाल 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 214 है. बाएं हाथ का यह सलामी बल्लेबाज महज 23 साल का है और उनकी बल्लेबाजी क्षमता को देखते हुए भविष्य का बड़ा स्टार माना जाता है.

बता दें कि जायसवाल ने अबतकर 253 गेंद पर 22 चौकों की मदद से 173 रन बनाकर खेल रहे है. उनसे अब एक बड़ी पारी की उम्मीद है.