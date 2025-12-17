IPL 2026: CSK के हुए सरफराज खान, अनाया बांगर ने ऐसे जताई खुशी, रिएक्शन हो रहा वायरल

विज्ञापन
Anaya Bangar React on Sarfaraz Khan Bid by CSK IPL 2026: वहीं सरफराज खान इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने छह पारियों में 64 की औसत और 182 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 256 रन बनाए हैं, जो उनके आत्मविश्वास और फॉर्म को दर्शाता है.

Anaya Bangar React on Sarfaraz Khan Bid by CSK IPL 2026: भारत के पूर्व बल्लेबाज़ संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर अपने दोस्त सरफराज खान को IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में मौका मिलने से बेहद खुश नज़र आईं. मंगलवार को अबू धाबी में हुए ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सरफराज को उनके बेस प्राइस 75 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा. सरफराज आख़िरी बार IPL 2023 में खेलते दिखाई दिए थे. लंबे समय तक टीमों से नज़रअंदाज़ किए जाने के बाद सरफराज ने इस मौके को अपने करियर की नई शुरुआत बताया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि उन्हें दोबारा मौका देने के लिए वह CSK के आभारी हैं.

CSK द्वारा किए गए वेलकम पोस्ट पर अनाया ने कमेंट करते हुए उत्साह जताया और ‘आग' व ‘ताली' वाले इमोजी शेयर किए. IPL 2025 के दौरान अनाया सरफराज और उनके परिवार से मिलने उनके घर भी गई थीं, जहाँ उन्होंने सरफराज और उनके पिता नौशाद खान के साथ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए थे.

Photo Credit: CSK INSTAGRAM

एक वीडियो में सरफराज ने बताया कि दोनों करीब दो-तीन साल बाद मिले थे. इस पोस्ट के साथ अनाया ने लिखा कि वे बचपन से दोस्त हैं और क्रिकेट से उनका रिश्ता बहुत पुराना है.

पिछले साल अनाया ने अपने निजी जीवन से जुड़ी यात्रा के बारे में भी खुलकर बात की थी. हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और जेंडर रीअफर्मिंग सर्जरी के बाद उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के अनुभव साझा किए थे. अनाया, जिनका पहले नाम आर्यन था, खुद भी एक एथलीट हैं और अपने पिता की तरह एज-ग्रुप क्रिकेट खेल चुकी हैं.

वहीं सरफराज खान इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने छह पारियों में 64 की औसत और 182 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 256 रन बनाए हैं, जो उनके आत्मविश्वास और फॉर्म को दर्शाता है.

