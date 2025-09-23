विज्ञापन
IND vs PAK: जिस अंदाज में अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को कूटा, कायल हो गए आनंद महिंद्रा

Anand Mahindra Post viral on IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक ने अपने बचपन के दोस्त शुभमन गिल के साथ 105 रन की साझेदारी कर भारत की जीत की नींव रखी.  वह टूर्नामेंट के मौजूदा सत्र में सबसे ज्यादा (173) रन बनाने वाले बल्लेबाज है. 

IND vs PAK: जिस अंदाज में अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को कूटा, कायल हो गए आनंद महिंद्रा
Anand Mahindra Post viral on Abhishek Sharma
  • अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 में 39 गेंदों पर 74 रन बनाकर शानदार पारी खेली.
  • रविचंद्रन अश्विन ने अभिषेक को सीमित ओवरों के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल होने की भविष्यवाणी की.
  • अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जवाब दिया.
Anand Mahindra Post viral: पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा की शानदार पारी ने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन और केविन पीटरसन को आश्चर्यचकित कर दिया। भारतीय ऑफ स्पिनर ने तो यहां तक ​​कह दिया है कि यह युवा खिलाड़ी ‘भारत के लिए सीमित ओवरों के क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक' बन जाएगा. अभिषेक की 39 गेंद पर 74 रन की ताबड़तोड़ पारी से भारत ने रविवार को एशिया कप के सुपर 4 चरण के मुकाबले में पाकिस्तान को आसानी से 6 विकेट से मात दी. अभिषेक ने इस पारी में धैर्य और आक्रमण का शानदार मिश्रण दिखाते हुए कमाल के शॉट लगाये. मैच के दौरान अभिषेक और पाकिस्तानी गेंदबाजों के बीच काफी कहासुनी भी हुई. जिसके बाद जब भारत ने मैच जीता तब अभिषेक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा, You talk, we win. इसका मतलब है- आप बोलते हैं, हम जीतते हैं. अभिषेक शर्मा ने पोस्ट शेयर कर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंहतोड़ जवाब दिया. 

अभिषेक शर्मा का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ  यही नहीं, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अभिषेक की पोस्ट की तारीफ की और  उन्होंने इसे ही मंडे मोटिवेशन (Monday Motivation) बना लिया. उन्होंने लिखा- इसके आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है.आनंद महिंद्रा  का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वहीं, इस पोस्ट पर एक यूजर ने आनंद महिंद्रा से सवाल किया कि "क्या आप अभिषेक शर्मा को थार गिफ्ट नहीं करेंगे."

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक ने अपने बचपन के दोस्त शुभमन गिल के साथ 105 रन की साझेदारी कर भारत की जीत की नींव रखी.  वह टूर्नामेंट के मौजूदा सत्र में सबसे ज्यादा (173) रन बनाने वाले बल्लेबाज है. अभिषेक को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

Abhishek Sharma, Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
