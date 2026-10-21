IPL से पहले अमित मिश्रा को इस फ्रैंचाइजी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, अगले सीजन से नई भूमिका में आएंगे नजर

इंडियन प्रीमियर लीग 2027 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने भारत के पूर्व लेग-स्पिनर अमित मिश्रा को अपना स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है. मिश्रा आगामी सीजन के लिए दिल्ली के स्पिनरों के साथ काम करेंगे. इस नियुक्ति का मतलब है कि मिश्रा उसी फ्रेंचाइजी में एक नई भूमिका के साथ लौट रहे हैं, जहां से उन्होंने अपना IPL सफर शुरू किया था. 43 वर्षीय मिश्रा ने सितंबर 2025 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था और अब वह पहली बार इस लीग में कोचिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे.

बुधवार को फ्रेंचाइजी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मिश्रा ने कहा, 'मैं खुद को 'दिग्गज' तो नहीं कहूंगा, लेकिन IPL में मेरा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. 'दिल्ली दिलवालों की है'. जब IPL का पहला सीज़न हुआ था, तब मैं DC का हिस्सा था. आज, जब मैं अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कर रहा हूं, तो वह भी DC टीम के साथ ही है, और इसलिए मैं बहुत खुश हूं.

उन्होंने कहा कि, 'बाघ वह है जो कभी अपना शिकार नहीं छोड़ता. दिल्ली मेरी धड़कन है.' 'हम दिल्ली के फैंस को वह खुशी देने की कोशिश करेंगे, जिसका वे इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं.' दिल्ली कैपिटल्स, जो 2026 में छठे स्थान पर रही थी, ने अभी तक IPL का खिताब नहीं जीता है. मिश्रा के IPL करियर की शुरुआत 2008 में बहुत यादगार रही थी, जब उन्होंने अपने पहले ही मैच में 5 विकेट लिए थे. इस शानदार प्रदर्शन के दौरान उन्होंने टूर्नामेंट में अपनी 3 हैट्रिक में से पहली हैट्रिक भी ली थी.

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड

इसके बाद उन्होंने 2011 और 2013 में भी हैट्रिक लीं. घरेलू क्रिकेट में हरियाणा के लिए खेलने वाले मिश्रा के नाम IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है. अपनी धीमी और हवा में लहराती लेग-ब्रेक गेंदों के लिए मशहूर मिश्रा ने 2008 से 2024 के बीच (2022 को छोड़कर) हर IPL सीजन में हिस्सा लिया. इस दौरान वे दिल्ली कैपिटल्स (जिसे पहले डेयरडेविल्स के नाम से जाना जाता था), डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों का हिस्सा रहे.

अमित मिश्रा के नाम कुल 330 विकेट

अमित मिश्रा ने भारत के 22 टेस्ट मैचों में 76 विकेट, 36 वनडे में 64 विकेट और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं. IPL में उनका रिकॉर्ड और भी शानदार रहा. उन्होंने अपना आखिरी IPL मैच 2024 में LSG के लिए खेला. अपने IPL करियर में उन्होंने 162 मैचों में 174 विकेट लिए और उनकी इकॉनमी रेट 7.37 रही. मिश्रा ने 2003 से 2017 के बीच भारत के लिए सभी फॉर्मेट में क्रिकेट खेला - जिसमें 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 T20I मैच शामिल हैं.

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