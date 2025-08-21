हार्दिक पंड्या-मैथ्यू हेडन बाहर, अंबाती रायडू ने MI-CSK के खिलाड़ियों को मिलाकर बनाई परफेक्ट प्लेइंग XI

Ambati Rayudu: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू को जरुर भारतीय टीम में लंबे समय तक जलवा बिखरने का कुछ खास अवसर प्राप्त नहीं हुआ. मगर आईपीएल में उनकी अवधि काफी लंबी रही. यहां वह आईपीएल की सबसे सफलतम टीमों में शुमार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों टीमों का हिस्सा रहे. जहां उन्होंने कई बार अपने हाथ में ट्रॉफी उठाया. रायडू ने अनुभव के आधार पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मिलाकर एक परफेक्ट आईपीएल प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है, जो कुछ इस प्रकार है-

रोहित के साथ सचिन को लिया बतौर सलामी बल्लेबाज

अंबाती रायडू ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा के साथ सचिन तेंदुलकर का चुनाव किया है. 'हिटमैन' शर्मा की गिनती आईपीएल के विस्फोटक बल्लेबाजों में की जाती है. वहीं सचिन के बेहतरीन खेल से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है.

मध्यक्रम में इन धुरंधरों को मिला मौका

39 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने मध्यक्रम में बेहद ही विध्वंसक खिलाड़ियों का चुनाव किया है. जिसमें सुरेश रैना के साथ-साथ, सूर्यकुमार यादव और महेंद्र सिंह धोनी का नाम शामिल है. रैना लीग में अपने आतिशी खेल की वजह से 'मिस्टर आईपीएल' नाम से मशहूर हैं. वहीं सूर्या और माही के खेल की तो पूरी दुनिया दीवानी है.

तीन ऑलराउंडर का किया चुनाव

रायडू ने अपनी टीम में तीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों का चुनाव किया है. जिसमें कीरोन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो और रवींद्र जडेजा का नाम शामिल है. हालांकि, हैरानी वाली बात ये है कि उन्होंने हार्दिक पंड्या को इग्नोर किया है. पंड्या अपने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं.

बतौर गेंदबाज इन्हें टीम में मिले मौका

गेंदबाज के तौर पर उन्होंने तीन खिलाड़ियों को शामिल किया है. जिसमें स्पिनर विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने हरभजन सिंह के कंधों पर रखी है, जबकि तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा के हाथों में है. खुद का उन्होंने 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर चुनाव किया है.

