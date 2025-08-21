विज्ञापन
'टी20 वर्ल्ड कप जीतने की...,' एशिया कप की टीम देख भड़का 1983 का वर्ल्ड कप विजेता दिग्गज

Krishnamachari Srikkanth, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई भारतीय टीम पर पूर्व मुख्य चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अपना विचार साझा किया है.

भारतीय टीम

Krishnamachari Srikkanth, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. देश के कई पूर्व खिलाड़ी इस स्क्वॉड से काफी खुश नजर आ रहे हैं, जबकि कई पूर्व खिलाड़ियों ने अप्रसन्नता जाहिर की है. इन्हीं पूर्व दिग्गजों में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता रह चुके कृष्णमाचारी श्रीकांत का भी नाम शामिल है. उनका मानना है कि चुनी गई ये टीम एशिया कप के लिए तो ठीक है. मगर टी20 वर्ल्ड कप के खिताब का बचाव करने में सक्षम नजर नहीं आती है.

65 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'हम इस टीम के साथ एशिया कप तो जीत सकते हैं, लेकिन इस टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप जीतने की संभावना कम नजर आती है. क्या आप इस चुनी गई टीम को टी20 वर्ल्ड कप में ले जाना चाहते हैं? क्या यह टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी है, जो मुश्किल से छह महीने ही दूर है?'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्रीकांत ने कहा, 'वे काफी पीछे चले गए हैं. अक्षर पटेल को उपकप्तानी की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है. मुझे नहीं समझ आ रहा है कि रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हर्षित राणा की टीम में कैसे एंट्री हो गई. आईपीएल प्रदर्शन को चयन का मुख्य मानदंड बनाया गया है.'

पूर्व दिग्गज ने चयनित बल्लेबाजी क्रम पर भी सवाल उठाया है. उनका कहना है, 'पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करने कौन आएगा? इस स्थान पर संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शिवम दुबे और रिंकू सिंह में से किसी एक का होना चाहिए.'

उन्होंने कहा, 'आमतौर पर हार्दिक पंड्या पांचवें स्थान पर बल्लेबाजी करते हैं. अक्षर पटेल को छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं प्राप्त होगा. मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने दुबे को क्यों चुना है. यशस्वी जायसवाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है.'

