AUS W vs ENG W: हाईवोल्टेज मैच से पूर्व ऑस्ट्रेलिया को लगा 440 वोल्ट का झटका, हीली बाहर, जानें किसे मिला मौका

Australia Women vs England Women, ICC Womens World Cup 2025: एलिसा हीली पिंडली की चोट के कारण बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले महिला विश्व कप मैच में नहीं खेल पाएंगी.

AUS W vs ENG W: हाईवोल्टेज मैच से पूर्व ऑस्ट्रेलिया को लगा 440 वोल्ट का झटका, हीली बाहर, जानें किसे मिला मौका
Alyssa Healy
  • एलिसा हीली पिंडली की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ महिला विश्व कप मैच में नहीं खेल पाएंगी
  • हीली को अभ्यास सत्र के दौरान चोट लगी, जिससे उन्हें आगामी मैच में खेलने से रोक दिया गया है
  • हीली ने टूर्नामेंट में चार पारियों में 294 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है
Australia Women vs England Women, ICC Womens World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली (Alyssa Healy) पिंडली की चोट के कारण बुधवार (22 अक्टूबर 2025) को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले महिला विश्व कप मैच में नहीं खेल पाएंगी. उनकी अनुपस्थिति में ताहलिया मैकग्रा (Tahlia McGrath) कप्तानी करेंगी. पिछले दो मैचों में शतक लगाने वाली ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को शनिवार को अभ्यास सत्र के दौरान चोट लगी.

ऑस्ट्रेलिया की मुख्य कोच शेली निश्चेके ने मंगलवार (21 अक्टूबर 2025) को मैच की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं से कहा, 'हां, यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसकी पिंडली में हल्का खिंचाव है.'

ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने वाली हीली चार पारियों में 294 रन बनाकर इस समय टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. इंग्लैंड के खिलाफ उनकी जगह जॉर्जिया वोल फोबे लिचफील्ड के साथ पारी की शुरुआत कर सकती है.

कोच ने कहा, 'हमारे पास कुछ विकल्प हैं. एक विकल्प जॉर्जिया वोल है जो पहले भी यह भूमिका निभा चुकी है, लेकिन हमने अभी इस पर फैसला नहीं किया है.'

टीम इस प्रकार हैं

ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, एशले गार्डनर, किम गर्थ, हीथर ग्राहम, अलाना किंग, ताहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिनक्स, एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, डार्सी ब्राउन, मेगन शट और जॉर्जिया वेयरहैम.

इंग्लैंड: नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एम अर्लट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिन्सी स्मिथ और डैनी व्याट-हॉज.

मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा.

Australia Women, Alyssa Healy, Cricket
