PAK vs SA: केशव महाराज ने चुन चुनकर 7 बल्लेबाजों को किया ढेर, यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के दूसरे गेंदबाज

- दक्षिण अफ्रीका की टीम पाकिस्तान दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है रावलपिंडी में दूसरा मैच जारी है
- केशव महाराज ने पहली पारी में 42.4 ओवर में 102 रन देकर 7 विकेट लेकर टीम को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई है
- महाराज ने पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद और अन्य महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट कर अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी दिखाई
Keshav Maharaj, Pakistan vs South Africa: मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम पाकिस्तान के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जा रहा है. जहां पहली पारी में ही अफ्रीकी स्टार ऑलराउंडर केशव महराज ने 7 विकेट चटकाते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. टीम के लिए पहली पारी में उन्होंने कुल 42.4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 2.39 की इकोनॉमी से 102 रन खर्च करते हुए 7 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उनके शिकार विपक्षी टीम के कप्तान शान मसूद (87) के अलावा बाबर आजम (16), सऊद शकील (66), सलमान आगा (45), शाहीन शाह अफरीदी (00), साजिद खान (05) और आसिफ अफरीदी (04) बने.
केशव महाराज ने रचा इतिहास
रावलपिंडी टेस्ट की पहली पारी में 7 विकेट चटकाते ही केशव महाराज ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वह ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज नाथन लियोन के बाद एशियाई महाद्वीप पर टेस्ट मैच की एक पारी में एक से अधिक बार 7 या 7 से अधिक विकेट चटकाने वाले दूसरे गैर-एशियाई गेंदबाज बन गए हैं.
From injury to milestones! 💥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 21, 2025
Keshav Maharaj marks his return in style with a brilliant seven-wicket haul! 💫
A masterful performance from #TheProteas Men's premier spinner. 👏 pic.twitter.com/z11EXmRVbM
महाराज ने एशियाई महाद्वीप पर 2 बार लिए हैं सात विकेट
खबर लिखे जाने तक 35 वर्षीय अफ्रीकी ऑलराउंडर ने एशियाई महाद्वीप पर टेस्ट मैच की एक पारी में 2 बार 7 या 7 से अधिक विकेट चटकाने का कारनामा किया है. पहली बार उन्होंने साल 2018 में श्रीलंका दौरे पर श्रीलंका के खिलाफ एक मैच की एक पारी में 9 विकेट लिए थे. अब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में 7 विकेट चटकाए हैं.
