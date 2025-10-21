PAK vs SA: केशव महाराज ने चुन चुनकर 7 बल्लेबाजों को किया ढेर, यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के दूसरे गेंदबाज

Keshav Maharaj, Pakistan vs South Africa: मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम पाकिस्तान के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जा रहा है. जहां पहली पारी में ही अफ्रीकी स्टार ऑलराउंडर केशव महराज ने 7 विकेट चटकाते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. टीम के लिए पहली पारी में उन्होंने कुल 42.4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 2.39 की इकोनॉमी से 102 रन खर्च करते हुए 7 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उनके शिकार विपक्षी टीम के कप्तान शान मसूद (87) के अलावा बाबर आजम (16), सऊद शकील (66), सलमान आगा (45), शाहीन शाह अफरीदी (00), साजिद खान (05) और आसिफ अफरीदी (04) बने.

केशव महाराज ने रचा इतिहास

रावलपिंडी टेस्ट की पहली पारी में 7 विकेट चटकाते ही केशव महाराज ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वह ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज नाथन लियोन के बाद एशियाई महाद्वीप पर टेस्ट मैच की एक पारी में एक से अधिक बार 7 या 7 से अधिक विकेट चटकाने वाले दूसरे गैर-एशियाई गेंदबाज बन गए हैं.

महाराज ने एशियाई महाद्वीप पर 2 बार लिए हैं सात विकेट

खबर लिखे जाने तक 35 वर्षीय अफ्रीकी ऑलराउंडर ने एशियाई महाद्वीप पर टेस्ट मैच की एक पारी में 2 बार 7 या 7 से अधिक विकेट चटकाने का कारनामा किया है. पहली बार उन्होंने साल 2018 में श्रीलंका दौरे पर श्रीलंका के खिलाफ एक मैच की एक पारी में 9 विकेट लिए थे. अब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में 7 विकेट चटकाए हैं.

