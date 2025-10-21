डैड को वाइफ के साथ बाथरूम में पकड़ा... मौत से पहले पंजाब के पूर्व DGP के बारे में क्या-क्या बता गया बेटा

बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी, पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पंचकूला पुलिस ने इन दोनों के साथ-साथ उनकी बेटी और बहू समेत परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है. इस घटनाक्रम से मामले में नया मोड़ आ गया है.

पंचकूला मनसा देवी पुलिस थाने में यह मामला 16 अक्टूबर की देर रात अकील अख्तर (35) की मौत के बाद सामने आए एक वीडियो के आधार पर दर्ज किया गया है. परिवार ने शुरू में बताया था कि अकील की मौत दवाइयों की ओवरडोज के कारण हुई है.

हालांकि, अकील का 27 अगस्त का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों पर उनकी हत्या के लिए साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया था. वीडियो में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों का भी जिक्र किया था.

वीडियो अगस्त का है. वीडियो में बेटा अकील अख्तर ने बताया, "मुझे अपने डैड और वाइफ के अफेयर का पता चला है. करीब डेढ़ या दो साल हो गए हैं. शादी के एक साल बाद 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम में, तब मेरा पिता भाग गया था. मुझे उसने अवैध रूप से पुलिस में डिटेन कराया. मैं बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूं. बहुत स्ट्रैस में हूं. मुझ पर झूठा केस कर चुके हैं. मेरे ऊपर मर्डर के झूठे आरोप लगाते हैं. मेरी बहन और मेरी मां, पिता के रूम में बैठे थे और मेरे बारे में कह रहे थे कि इसका इंतजाम करो. मेरा बाप मुझे ताने मारता है कि तुझसे कोई लड़की आकर्षित भी होगी, मुझसे होगी. मेरा बाप खुद को प्राउडली बोलता है कि उससे लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं"

अकील अख्तर ने अपनी बहन पर भी गंभीर आरोप लगाए. उसने बताया, "उसकी बहन प्रॉस्टिट्यूट के साथ घर से भाग गई थी. मेरे पैरेंट्स उसकी शादी के खिलाफ थे, उसके पास कोई पैसा नहीं था, न जाने कहां से वो अपना घर चलाती थी, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन शायद वो भी प्रॉस्टिट्यूशन के बिजनेस में हैं. मेरी बहन मेरे पैसे के पीछे पड़ी है."