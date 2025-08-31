CPL 2025: एलेक्स हेल्स ने टी-20 में मचाई खलबली, ऐसा कारनामा कर रचा इतिहास, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में

Alex Hales record: सीपीएल (Caribbean Premier League (CPL) 2025 में एलेक्स हेल्स (Alex Hales) ने 17वें मैच में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ( Trinbago Knight Riders Innings) की ओर से खेलते हुए गुयाना अमेज़न वॉरियर्स के खिलाफ मैच में 43 गेंद पर 74 रन की पारी खेली, अपनी पारी में एलेक्स हेल्स ने तीन चौके और 7 छक्के लगाए. हेल्स की पारी के दम पर Trinbago Knight Riders की टीम इस मैच को 6 विकेट से जीतने में सफल हो गई. वहीं, एलेक्स हेल्स ने टी-20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया. एलेक्स हेल्स का टी-20 क्रिकेट 14000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं और साथ ही टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि टी-20 में सबसे ज्यादा रन क्रिस गेल के नाम है. गेल ने 455 पारी में 14562 रन बनाए हैं. वहीं, अब एलेक्स हेल्स के नाम 505 पारी में 14024 रन दर्ज हो गए हैं.

टी-20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most T20 Runs)

14,562 – क्रिस गेल (455 पारियां)

14,024* – एलेक्स हेल्स (505 पारियां)

14,012 – कीरोन पोलार्ड (634 पारियां)

13,595 – डेविड वार्नर (423 पारियां)

13,571 – शोएब मलिक (515 पारियां)

13,543 – विराट कोहली (397 पारियां)

अब टी-20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब

टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. गेल ने 14562 रन बनाए हैं. अब एलेक्स हेल्स ने टी-20 में 14024 रन बना लिए हैं. अब यदि हेल्स 539 रन बनाने में सफल रहे तो गेल का रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. ऐसा करते ही हेल्स टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. (Alex Hales vs Chris Gayle in T20)

इस मैच की बात करें गुयाना अमेज़न वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 9 विकेट पर 163 रन बनाए जिसके बाद त्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. अमेज़न वॉरियर्स के Akeal Hosein को मैच में कमाल की गेंदबाजी करने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. Akeal Hosein ने मैच में तीन विकेट लिए थे. (Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors, 17th Match in CPL 2025)