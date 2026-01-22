पाकिस्तानियों से SKY ने नहीं मिलाया हाथ, तो PCB ने बनाया ऐड, भारतीय क्रिकेट फैन्स ने ले ली फिरकी

India Pakistan handshake controversy: ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान के दौरे पर टी-20 सीरीज खेलने वाली है. टी-20 सीरीज से पहले पाकिस्तान ने इस सीरीज को लेकर एक घटिया ऐड बनाया है जिसमें हैंडशेक का जिक्र किया है. दरअसल, PCB द्वारा जारी इस प्रोमो वीडियो में पाकिस्तान की मेहमान नवाज़ी और क्रिकेट संस्कृति को दर्शाया गया है लेकिन प्रोमो में हैंडशेक के मुद्दे को भी उठाने की भरपूर कोशिश की है. प्रोमो में देखा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई फैंस एक टैक्सी ड्राइवर से बातकरता है और जब वह टैक्सी से उतरकर जाने लगता है तो पाकिस्तानी टैक्सी वाला उसे रोककर उर्दू में कहता है. 'हैंडशेक भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे, बता दें कि एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियो से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया था. जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया था और अबतक उस झटके से लगता है उबर नहीं पाया है.

पाकिस्तान की घटिया हरकत पर फैन्स ने लगाई क्लास

ऐसे विवादित ऐड को जारी कर पाकिस्तान ने विवाद को बढ़ाने का काम किया है. सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की खूब फटकार लग रही है. कई लोगों का मानना है कि PCB ने इस तरह के एड बनाकर संवेदनशील मुद्दे को भड़काने का काम किया है. इस घटिया एड में टी20 कप्तान सलमान अली आगा भी दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स भड़क गए हैं.

Still begging for a handshake. Get over it man jeez — + (@Xaanx_) January 21, 2026

3 T20 wali series ke liye itni badi ad bana di 🤡🤡🤡 — Peter-endra Griffin 🇮🇳 (@PeterGriffin720) January 21, 2026

Haha.. ad khatam hote hote, series hi khatam ho gayi!🤣 — Aalok Borkar🇮🇳 (@AalokBorkar1) January 22, 2026

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान क्रिकेट ने हाल के महीनों में अपनी मैसेजिंग या मैदान पर इशारों में राष्ट्रीय भावना और ऑनलाइन बातों को मिलाया है. जैसे-जैसे पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ करीब आ रही है, उम्मीद है कि फोकस फिर से क्रिकेट पर चला जाएगा, लेकिन विवादित प्रोमो ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि इस उपमहाद्वीप में राजनीति और खेल कितने गहरे जुड़े हुए हैं.

बता दें कि दोनों देशों के बीच दशकों से रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन अप्रैल 2025 में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पहलगाम हमलों और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों के रिश्ते में और भी खराब हो गए हैं.