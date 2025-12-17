VIDEO: एलेक्स कैरी ने बेईमानी करके लगाया शतक? वायरल हुआ वीडियो, गड़बड़ी देख पकड़ लेंगे माथा

Alex Carey , Australia vs England: एडिलेड टेस्ट विवादों के घेरे में आ गया है. वजह बने हैं ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी (Whether Alex). सोशल मीडिया पर मैच का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां दिखाया जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी उनके खिलाफ कैच की अपील करने के बाद काफी आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं. मगर DRS में जो दिखा, उसे देख हर कोई हैरान रह गया. गेंद के बल्ले से टकराने से पहले अल्ट्रा एज में सिग्नल नजर आ रहा है. मगर इस दौरान वीडियों में यह भी देखा जा सकता है कि गेंद और बल्ले के बीच काफी दूरी है. यही वजह है कि हर कोई हैरान है. आखिर में गेंद और बल्ले की दूरी को देखते हुए अंपायरों ने उन्हें नॉट आउट करार दिया.

एलेक्स कैरी ने जड़ा टेस्ट करियर का तीसरा शतक

एडिलेड में मिले इस जीवनदान का एलेक्स कैरी ने दोनों हाथों से फायदा भी उठाया. 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए वह अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक पूरा करने में कामयाब रहे. मैच के दौरान 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 143 गेंदों का सामना किया. इस बीच 74.12 की स्ट्राइक रेट से 106 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 8 चौका और 1 खूबसूरत छक्का देखने को मिला. कैरी को पहली पारी में विल जैक्स ने जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है.

एलेक्स कैरी का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

एलेक्स कैरी ने खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुल 46* टेस्ट, 85 वनडे और 42 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 68 पारियों में 2205, वनडे की 77 पारियों में 35.07 की औसत से 2245 और टी20 की 29 पारियों में 11.12 की औसत से 267 रन निकले हैं. कैरी के नाम टेस्ट क्रिकेट में 3 शतक और 12 अर्धशतक एंव वनडे में 1 शतक और 13 अर्धशतक दर्ज है.

