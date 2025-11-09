6,6,6,6,6,6... भारतीय बल्लेबाज ने मचाया गदर, लगातार 8 छक्के लगाकर किया करिश्मा, सबसे तेज अर्धशतक जड़ रचा इतिहास

Akash Choudhary: सूरत में शनिवार को क्रिकेट का एक नया इतिहास रचा गया, जब मेघालय के आकाश चौधरी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में केवल 11 गेंद पर अर्धशतक जमाकर इतिहास रच दिया. आकाश चौधरी अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर आकाश चौधरी ने वेन व्हाइट और क्लाइव इनमैन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वेन व्हाइट ने साल 2012 में लीसेस्टरशायर के लिए खेलते हुए केवल 12 गेंद पर अर्धशतक जमाया था. वहीं, दूसरी ओर क्लाइव इनमैन ने साल 1965 में लीसेस्टरशायर के लिए 13 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल किया था. आकाश चौधरी ने अपनी पारी में लगातार 8 छक्के लगाए.आकाश की पारी के दम पर मेघालय ने पहली पारी में 6 विकेट 628 बनाए,

History made! Akash Choudhary from Meghalaya hits SIX sixes in an over in Ranji Trophy, only the second player to do so after Ravi Shastri in 1984-85. A spectacular display of power hitting! #RanjiTrophy #AkashChoudhary pic.twitter.com/XvC0JFXTaa — Karthick Arya (@Karthik18728343) November 9, 2025

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 गेंद पर 6 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज

गैरी सोबर्स और रवि शास्त्री के बाद आकाश चौधरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाकर इतिहास रच दिया. आकाश अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी तो वहीं, भारत को दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस भारतीय बैटर ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में मेघालय की पारी के 126वें ओवर में गेंदबाज लिमर डाबी के खिलाफ लगातार 6 छक्के जड़कर तहलका मचा दिया.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक वेन व्हाइट और क्लाइव इनमैन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वेन व्हाइट ने साल 2012 में लीसेस्टरशायर के लिए खेलते हुए केवल 12 गेंद पर अर्धशतक जमाया था. वहीं, दूसरी ओर क्लाइव इनमैन ने साल 1965 में लीसेस्टरशायर के लिए 13 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल किया था. वहीं, भारत की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज पचासा जम्मू कश्मीर के बंदीप सिंह ने जमाया था. जम्मू कश्मीर के बंदीप सिंह ने साल 2015-16 में त्रिपुरा के खिलाफ 15 गेंद में अर्धशतक ठोका था.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज अर्धसतक लगाने वाले बल्लेबाज

गेंद बल्लेबाज टीम vS साल 11 आकाश कुमार चौधरी मेघालय अरुणाचल प्रदेश 2025 12 वेन व्हाइट लेस्टरशर एसेक्स 2012 13 माइकल कीथ वान वुरेन ईस्टर्न प्रॉविंस बी ग्रिकुआलैंड वेस्ट 1984-85 14 नेड एकरसले लेस्टरशर एसेक्स 2012 15 खालिद महमूद गुजरांवाला सरगोधा 2000-01

आकाश ने लगाए लगातार 8 छक्के, एक ओवर में 6 छक्के

आकाश 14 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने लगातार8 छक्के लगाए, जिसमें एक ओवर में छह छक्के भी शामिल थे. उनकी बल्लेबाजी के दम पर मेघालय ने अपनी पारी छह विकेट पर 628 रन पर घोषित कर दी.

