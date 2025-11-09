विज्ञापन
विशेष लिंक

6,6,6,6,6,6... भारतीय बल्लेबाज ने मचाया गदर, लगातार 8 छक्के लगाकर किया करिश्मा, सबसे तेज अर्धशतक जड़ रचा इतिहास

Akash Choudhary RECORD: मेघालय के आकाश चौधरी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में केवल 11 गेंद पर अर्धशतक जमाकर इतिहास रच दिया.

Read Time: 3 mins
Share
6,6,6,6,6,6... भारतीय बल्लेबाज ने मचाया गदर, लगातार 8 छक्के लगाकर किया करिश्मा, सबसे तेज अर्धशतक जड़ रचा इतिहास
Akash Choudhar breaks FC record for fastest 50: आकाश चौधरी ने रचा इतिहास

Akash Choudhary: सूरत में शनिवार को क्रिकेट का एक नया इतिहास रचा गया, जब मेघालय के आकाश चौधरी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में केवल 11 गेंद पर अर्धशतक जमाकर इतिहास रच दिया. आकाश चौधरी अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर आकाश चौधरी ने वेन व्हाइट  और क्लाइव इनमैन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वेन व्हाइट ने साल 2012 में लीसेस्टरशायर के लिए खेलते हुए केवल 12 गेंद पर अर्धशतक जमाया था. वहीं, दूसरी ओर क्लाइव इनमैन ने साल 1965 में लीसेस्टरशायर के लिए 13 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल किया था. आकाश चौधरी ने अपनी पारी में लगातार 8 छक्के लगाए.आकाश की पारी के दम पर मेघालय ने पहली पारी में 6 विकेट 628 बनाए, 

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 गेंद पर 6 छक्का लगाने वाले बल्लेबाज

गैरी सोबर्स और रवि शास्त्री के बाद  आकाश चौधरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाकर इतिहास रच दिया. आकाश अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी तो वहीं, भारत को दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस भारतीय बैटर ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में मेघालय की पारी के 126वें ओवर में गेंदबाज लिमर डाबी के खिलाफ लगातार 6 छक्के जड़कर तहलका मचा दिया. 

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक वेन व्हाइट  और क्लाइव इनमैन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वेन व्हाइट ने साल 2012 में लीसेस्टरशायर के लिए खेलते हुए केवल 12 गेंद पर अर्धशतक जमाया था. वहीं, दूसरी ओर क्लाइव इनमैन ने साल 1965 में लीसेस्टरशायर के लिए 13 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल किया था. वहीं, भारत की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज पचासा जम्मू कश्मीर के बंदीप सिंह  ने जमाया था. जम्मू कश्मीर के बंदीप सिंह ने साल 2015-16 में त्रिपुरा के खिलाफ 15 गेंद में  अर्धशतक ठोका था. 

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज अर्धसतक लगाने वाले बल्लेबाज

गेंदबल्लेबाजटीमvS साल
11आकाश कुमार चौधरीमेघालयअरुणाचल प्रदेश2025
12वेन व्हाइटलेस्टरशरएसेक्स2012
13माइकल कीथ वान वुरेनईस्टर्न प्रॉविंस बीग्रिकुआलैंड वेस्ट1984-85
14नेड एकरसलेलेस्टरशरएसेक्स2012
15खालिद महमूदगुजरांवालासरगोधा2000-01

आकाश ने लगाए लगातार 8 छक्के, एक ओवर में 6 छक्के

आकाश 14 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने लगातार8 छक्के लगाए, जिसमें एक ओवर में छह छक्के भी शामिल थे. उनकी बल्लेबाजी के दम पर मेघालय ने अपनी पारी छह विकेट पर 628 रन पर घोषित कर दी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Akash Kumar Choudhary, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com