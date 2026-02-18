विज्ञापन
Mohammed Shami Vs Ajit Agarkar: मोहम्मद शमी और अजीत अगरकर आमने-सामने

Mohammed Shami Bowling Video Viral: कल्याणी के बंगाल क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में, शमी ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया जिससे हर भारतीय फैन को गर्व होगा. जम्मू कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शमी ने 22.1 ओवर में 90 रन देकर विकेट लिए.  य़ह उनके फर्स्ट-क्लास करियर के बेस्ट परफॉर्मेंस है.

Mohammed Shami

Mohammed Shami Sends  Strong Message To Ajit Agarkar: भारतीय टीम से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मैच में 8 विकेट लेकर एक बार फिर भारतीय चयनकर्ताओं से सवाल पूछा है. शमी ने अपने खेल से एक बार फिर दिखा दिया है कि वो इस समय फिट हैं और लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी उन्हें टीम में मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने के बाद मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने भी भारतीय चयनकर्ताओं पर अपनी भड़ास निकाली है. शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने घेरलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद पेसर को लगातार नज़रअंदाज़ करने के लिए सिलेक्टर्स पर कड़ी आलोचना की है. बंगाल के पेसर ने जम्मू और कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025/26 सेमीफाइनल में अपने करियर का बेस्ट 8/90 का प्रदर्शन किया, और अकेले दम पर विरोधी टीम को हिलाकर रख दिया. पेसर के कोच ने शमी जैसे काबिल बॉलर को बाहर रखने के लिए अजीत अगरकर एंड कंपनी पर निशाना साधा है और कहा है कि फिटनेस निश्चित रूप से कोई मुद्दा नहीं है. 

फिटनेस पक्का कोई मुद्दा नहीं है

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, शमी के कोच ने दावा किया कि सिलेक्टर्स शमी को भूल गए हैं. उन्होंने कहा कि "यह बॉलर और उनके लिए मुश्किल था, लेकिन शमी भारतीय टीम में वापस आने का इंतज़ार करते हुए परफॉर्म करते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे."  बदरुद्दीन ने बताया कि शमी ने 8 विकेट लिए और 20 से ज़्यादा ओवर भी बॉलिंग की थी, गेंदबाज के लिए फिटनेस कोई मुद्दा है ही नहीं. 

शमी के कोच ने कहा, “मुझे भी वही लगता है कि सिलेक्टर्स अब उसे भूल गए हैं, यह उनके लिए मुश्किल है. यह मेरे लिए भी मुश्किल है.  परफॉर्म करने के बावजूद वह  टीम में वापस नहीं आ पाए हैं.  उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और उन्हें परफॉर्म करते रहना होगा और इंतज़ार करना होगा. मैं और क्या कह सकता हूं? आज भी उन्होंने 8 विकेट लिए और 20 से ज़्यादा ओवर बॉलिंग की, इसलिए फिटनेस पक्का कोई मुद्दा नहीं है.”

मोहम्मद शमी का शानदार घेरेलू सीज़न

शमी ने इस सीज़न में घेरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए तीनों फ़ॉर्मेट में खेला है और दुनिया को दिखाया है कि स्किल के मामले में वह अभी भी दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों में से एक हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफ़ी के दौरान 7  मैच में 36 विकेट लिए हैं.  दूसरी ओर, उन्होंने विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी (VHT) में 15 और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी (SMAT) में 7-7 मैच में कुल 16 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की है. तीनों फ़ॉर्मेट को मिलाकर, उन्होंने इस सीज़न में 21 मैच में 67 बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से पवेलियन की राह दिखाई है. 

अजीत अगरकर और मोहम्मद शमी आमने-सामने

शमी पिछले साल मार्च में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 2025 चैंपियंस ट्रॉफ़ी फ़ाइनल के बाद से भारत के लिए किसी भी फ़ॉर्मेट में नहीं खेले हैं.  उनका आख़िरी T20I मैच फ़रवरी 2025 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था.  हालांकि, उन्होंने 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फ़ाइनल के बाद से भारत के लिए कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. 

वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ के लिए भारत की टेस्ट टीम की घोषणा के बाद, चीफ़ सिलेक्टर अगरकर से शमी को बाहर करने के बारे में पूछा गया था. तो उन्होंने कहा कि चोट से लौटने के बाद से गेंदबाज ने काफ़ी क्रिकेट नहीं खेला है. तब से, स्टार पेसर ने बंगाल के लिए सभी फॉर्मेट में पूरा सीजन खेला है.

सितंबर 2025 में अगरकर ने कहा, "मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, वह दलीप ट्रॉफी में खेला है. लेकिन पिछले दो-तीन सालों में, उसने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है. मुझे लगता है कि उसने बंगाल के लिए एक मैच और दलीप ट्रॉफी में एक मैच खेला था. एक परफॉर्मर के तौर पर, हम जानते हैं कि वह क्या कर सकता है, लेकिन उसे क्रिकेट खेलना होगा." शमी साफ़ तौर पर इस बात से खुश नहीं थे और अगरकर पर भड़क गए और कहा कि किसी ने उनसे उनकी फिटनेस के बारे में अपडेट नहीं पूछा.

अक्टूबर में शमी ने चीफ़ सिलेक्ट को जवाब देते हुए कहा था, "भारतीय टीम ने मुझसे फिटनेस के बारे में बात नहीं की, मैं उन्हें अपनी फिटनेस के बारे में बताने वाला नहीं हूं. उन्हें मुझसे पूछना होगा. अगर मैं 4 दिन का क्रिकेट खेल सकता हूं, तो मैं 50 ओवर का मैच भी खेल सकता हूं, अगर मैं फिट नहीं होता, तो मैं NCA में होता और यहां रणजी ट्रॉफी में नहीं खेल रहा होता." 

रणजी ट्रॉफ़ी के बाद, शमी आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अपने डेब्यू सीज़न में अपना फ़ॉर्म जारी रखने की कोशिश करेंगे.

Mohammad Shami Ahmed, Cricket, Ajit Agarkar
