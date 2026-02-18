Gold-Silver Price Today Updates: सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. सोने-चांदी में निवेश करनेवालों के लिए फिलहाल अच्‍छा मौका है. गोल्‍ड और सिल्‍वर दोनों के भाव गिरे हैं. MCX की बात करें तो अप्रैल डिलीवरी वाला सोना करीब 3,000 रुपये की गिरावट के साथ 1,51,800 रुपये के भाव पर आ गया है, जबकि मार्च डिलीवरी वाली चांदी 2.30 लाख रुपये/किलो के भाव के आसपास बनी हुई है.

वहीं दूसरी ओर सर्राफा बाजार में भी सोने-चांदी की कीमतों में 7,200 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, चांदी के भाव में 5,000 रुपये या करीब 2 फीसदी की गिरावट आई और ये सोमवार के 2,50,000 रुपये से घटकर मंगलवार को 2,45,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) पर आ गई. वहीं बुलियन मार्केट में 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना भी 2,200 रुपये या 1.4 फीसदी गिरकर 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गया, जबकि एक दिन पहले सोना 1,59,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

Gold Silver Rate Today 18 February 2026 Updates (18 फरवरी को सोने-चांदी का ताजा भाव):