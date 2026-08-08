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IND vs SL: 'रक्षात्मक नहीं हो सकते...', 15 अगस्त से पहले अजिंक्य रहाणे ने दी गंभीर और गिल को चेतावनी

Ajinkya Rahane warns Gautam Gambhir and Shubman Gill: श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया को श्रीलंका में सफल होने का मंत्र बताया है और साथ ही गंभीर और गिल को चेतावनी भी दी है.

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IND vs SL: 'रक्षात्मक नहीं हो सकते...', 15 अगस्त से पहले अजिंक्य रहाणे ने दी गंभीर और गिल को चेतावनी
IND vs SL: गंभीर को मिली वार्निंग

Ajinkya Rahane warns Gautam Gambhir: पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भारतीय बल्लेबाजों को श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला में आक्रामक खेलने की सलाह दी है.  श्रीलंका के 2017 के दौरे पर 3 . 0 से मिली जीत में रहाणे ने अहम भूमिका निभाते हुए एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था. उन्होंने ईटीपीएल द्वारा कराये गए इंटरव्यू में पीटीआई से कहा ,‘‘मेरा मानना है कि श्रीलंका में पहले दिन का विकेट अच्छा होता है लेकिन गेंदबाज पर हावी होना जरूरी है, मैने श्रीलंका में यही सीखा है कि आप रक्षात्मक नहीं खेल सकते.''

उन्होंने कहा ,‘आपको अधिक आक्रामक होना होगा क्योंकि उनके विकेट स्पिनरों के मददगार है. श्रीलंका के पास बेहतरीन स्पिनर भी हैं और मेजबान टीम को हराना हमेशा कठिन होता है. इतने साल के अपने अनुभव पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी को हलके में नहीं लिया जा सकता.'' किसी समय भारत के लिये सभी प्रारूपों में खेलने वाले रहाणे ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी पिछले कुछ साल में पूरी तरह से बदल गई है , खासकर जबकि टी20 प्रारूप इतना लोकप्रिय हो रहा है.

उन्होंने कहा ,‘‘ खेल बहुत बदल गया है. टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो आप देखेंगे कि कितने टी20 क्रिकेटर भी टेस्ट खेल रहे हैं. स्कूप, लैप, स्विच हिट, रिवर्स स्वीप शॉट लगाये जा रहे हैं जो अच्छी बात है. खिलाड़ियों को आधुनिक क्रिकेट में हर प्रारूप की जरूरत के मुताबिक तेजी से ढलना होता है.''

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बावजूद वह क्रिकेट के लिये योगदान देते रहना चाहते हैं. उन्होंने कहा ,‘‘ मैं अभी भी खेलना चाहता हूं. यह नहीं कह सकता कि साल में कितने मैच खेलूंगा लेकिन यही कहूंगा कि अभी खेल सकता हूं. यही वजह है कि मैं ईटीपीएल खेल रहा हूं. आईपीएल टीम का मेंटोर बनकर भी खुशी होगी क्योंकि मेरे पास जो अनुभव है , उससे मैं खिलाड़ियों की मानसिकता बखूबी समझ सकता हूं."

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