एशिया कप 2025 में ओपनिंग जोड़ी कौन? भारतीय स्टार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Ajinkya Rahane on Team India Opening Pair for Asia Cup 2025: टी20 एशिया कप 2025 के लिए शुभमन गिल की टीम में वापसी के साथ अब सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया है कि इस टूर्नामेंट में भारत की सलामी जोड़ी क्या होगी. अनुभवी भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का मानना ​​है कि उनके अनुसार, गिल और अभिषेक शर्मा सलामी बल्लेबाजी की शुरुआत कर सकते हैं. व्यक्तिगत तौर पर, रहाणे ने कहा कि वह चाहेंगे कि संजू सैमसन सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह बनाए रखें. गिल की भारतीय टी20I टीम में उप-कप्तान के रूप में वापसी का मतलब है कि सैमसन को बैकअप ओपनिंग की भूमिका में लाया जा सकता है. ऐसे में, जितेश शर्मा मध्यक्रम में जगह बना सकते हैं और विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.

“एक टीम के रूप में, मुझे लगता है कि उनके पास सलामी जोड़ी की एक बहुत बड़ी समस्या है. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने उस स्थान पर वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन शुभमन टीम में वापस आ गए हैं. मुझे यकीन है कि वह अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे.”

"व्यक्तिगत रूप से, मैं संजू सैमसन को टीम में देखना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है - एक बहुत ही आत्मविश्वासी और एक बेहतरीन टीम मैन, और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है. संजू एक बेहतरीन टीम मैन हैं, लेकिन टीम प्रबंधन के लिए यह एक बड़ी समस्या है."

रहाणे ने गुरुवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मेरी राय है कि संजू सैमसन बाहर बैठेंगे. हालाँकि, जैसा कि मैंने कहा, मैं चाहूँगा कि वह खेलें और प्लेइंग इलेवन में नज़र आएँ. लेकिन शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा टीम के लिए पारी की शुरुआत करेंगे." रहाणे ने यह भी कहा कि ग्यारहवें खिलाड़ी का चयन दुबई की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जहाँ भारत यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप ए के मैच खेलेगा. "ग्यारहवें खिलाड़ी का चयन विकेट पर निर्भर करेगा, क्योंकि हम दुबई में खेल रहे हैं, और विकेट और परिस्थितियों के आधार पर, वरुण चक्रवर्ती या हर्षित राणा में से कोई एक होगा."

"लेकिन अगर भारत एक अतिरिक्त बल्लेबाज़ के साथ उतरना चाहता है जो गेंदबाज़ी भी कर सके, तो शिवम दुबे एक विकल्प हैं, जो शायद आपको 2-3 ओवर दे सकते हैं. अगर हार्दिक पांड्या 4 ओवर फेंकने वाले हैं, तो आप अतिरिक्त बल्लेबाज़ के साथ नहीं उतरना चाहेंगे. एक अतिरिक्त गेंदबाज़ के साथ उतरना भारतीय टीम के लिए वाकई मददगार होगा. लेकिन यह एक अच्छी समस्या है. परिस्थितियों के हिसाब से, उनके पास उस जगह को भरने के लिए कई विकल्प हैं."

रहाणे ने श्रेयस अय्यर को एशिया कप टीम से बाहर किए जाने पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, "श्रेयस को एशिया कप टीम से बाहर किए जाने को लेकर काफी चर्चा हो रही है. मुझे यकीन है कि वह आईपीएल को देखते हुए वाकई निराश होंगे, जो उनके लिए शानदार रहा था और साथ ही उन्होंने 50 ओवर के घरेलू मैचों में भी जो भी मौके मिले हैं, उनमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है."

"मैं टीम प्रबंधन के दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि वे केवल 15 खिलाड़ियों को ही चुन सकते हैं और उन्हें टीम का संतुलन देखना होगा. मैं बस यही देखना और जानना चाहता हूँ कि क्या चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन के बीच श्रेयस अय्यर के साथ उचित संवाद है. वह टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, और मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में या भविष्य में, वह टी20 प्रारूप का भी हिस्सा होगा. इसलिए, चयनकर्ताओं और श्रेयस अय्यर के बीच संवाद ही सबसे महत्वपूर्ण है," उन्होंने निष्कर्ष निकाला.