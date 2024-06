VIDEO: बाबर, रिजवान, शाहीन, फखर और रऊफ को बहुत समय मिल गया, अब निकालो, कप्तान के 'दुश्मन' का बयान

Ahmed Shehzad demands removal of Babar, Rizwan, Shaheen, Fakhar, and Haris Rauf from team: टी20 वर्ल्ड कप 2024 की रेस से पाकिस्तान की टीम बाहर हो चुकी है. क्रिकेट के महाकुंभ में ग्रीन टीम की नाकामयाबी से पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी चिढ़े हुए हैं. टीम से बाहर चल रहे अहमद शहजाद ने भी बाबर एंड कंपनी को ट्रोल किया है. टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बस बहुत हो गया. इन्हें जितना मौका मिलना चाहिए था. ये उससे कहीं ज्यादा खेल चुके हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि पिछले 4-5 साल से आप देख लें. जितने लोग भी खेल रहे हैं. उसमें से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और फखर जमां ये सारी क्रिकेट खेल रहे हैं. इसमें हारिस रऊफ का भी नाम आता है. एक खिलाड़ी को जितना समय मिलना चाहिए. इनको उससे ज्यादा मिल गया है.

Ahmed Shehzad demands the removal of Babar, Rizwan, Shaheen, Fakhar, and Haris Rauf from the team. pic.twitter.com/fmohW377ab — 𝙎𝙝𝙚𝙧𝙞 (@CallMeSheri1) June 14, 2024

उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि टीम में गुटबाजी चल रही है. बाद में आकर यह बोलते हैं वह अपनी गलतियों से सिख रहे हैं. भाई आप क्या सिख रहे हैं. गलती से आपने यह सिखा है कि कनाडा के खिलाफ आपको रन औसत सही करना था और आप अपने ही खेल में रहे.

रिजवान की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा वह सबसे धीमी अर्धशतक लगाकर गया. बाबर आजम भी 33 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए. पिच में उस दिन कोई मसला नहीं था. लेकिन खिलाड़ियों ने अपने निजी रिकॉर्ड के चक्कर में हमारी क्रिकेट को तबाह कर दिया है. हमारी टीम का जो आज हाल है यह खिलाड़ियों के निजी रिकॉर्ड के चक्कर में पड़ने से ही हुआ है.

बता दें मौजूदा समय में अहमद शहजाद को बाबर आजम का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है. वह आए दिन पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान की आलोचना करते रहते हैं. वह उनपर टीम में अपने दोस्तों को बनाए रखने का भी आरोप लगा चुके हैं.

