AFG vs HKG LIVE SCORE, Asia Cup 2025: हांगकांग के खिलाफ अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला

Afghanistan vs Hong Kong Live Updates: एशिया कप के 17वें संस्करण का आगाज हो चुका है. हांगकांग के खिलाफ अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. टॉस जीतने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने कहा है कि हम पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे. ऐसा लगता है कि यह बोर्ड पर रन बनाने के लिए अच्छा विकेट है, बोर्ड पर अच्छा स्कोर बनाने से गेंदबाजों को मदद मिलेगी. टी20 में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टॉस जीतते हैं या नहीं, लेकिन आपको बीच के समय में खुद को विकेट लेने का सबसे अच्छा मौका देना होता है. जबकि हांग कांग के कप्तान ने कहा है कि वह पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं. गेंदबाजी करके वह खुश हैं. हमने यहां तक ​​पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की. हमने क्वालीफायर में अच्छी क्रिकेट खेली. एक कप्तान के रूप में मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि कल्हण चल्लू बड़े मंच पर कैसा प्रदर्शन करेंगे.

अफगानिस्तान प्लेइंग इलेवन: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम ग़ज़नफ़र, फ़ज़लहक फ़ारूक़िलहक.

