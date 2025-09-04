शिल्पा शेट्टी के बचपन की 10 अनदेखी तस्वीरें, 130 करोड़ रुपये की है नेटवर्थ

बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी आज 50 की उम्र में भी अपनी खूबसूरती से नई-नई हीरोइनों को मात देती हैं. शिल्पा भले ही फिल्मों में नहीं दिख रही हैं, लेकिन वह लाइमलाइट में बराबर बनी रहती हैं. वह बीते कई सालों से डांस रियलिटी शो में जज बनकर पहुंच रही हैं. इसके अलावा शिल्पा सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं और आए दिन अपनी फिटनेस के साथ-साथ अपने बच्चों के फोटो भी शेयर करती रहती हैं. आज शिल्पा शेट्टी एक या दो नहीं बल्कि पूरे छह रेस्टोरेंट की मालकिन हैं. उनकी नेटवर्थ लगभग 130 करोड़ रुपये बताई जाती है. चलिए देखते हैं शाहरुख खान की फिल्म से डेब्यू करने वाली शिल्पा शेट्टी की बचपन की 10 तस्वीरें.

शिल्पा ने साल 1993 में शाहरुख और काजोल स्टारर फिल्म बाजीगर से डेब्यू किया था. फिल्म में वह सीमा को रोल में दिखी थीं.

इसके बाद शिल्पा ने अक्षय कुमार के साथ कई फिल्में कीं और इस दौरान खिलाड़ी संग उनका नाम जुड़ने लगा.

शिल्पा ने अक्षय के साथ मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इंसाफ और जानवर जैसी हिट फिल्मों में काम किया था.

शिल्पा पिछली बार साल 2023 में फिल्म सुखी में दिखी थीं और अब वह साल 2025 में रिलीज हो रही फिल्म केडी- द डेविल में दिखेंगी.

शिल्पा शेट्टी साल 2002 में मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 2 भी होस्ट कर चुकी हैं.

इसके अलावा झलक दिखला जा, नच बलिए, सुपर डांसर, हियर मी लव मी, इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे रियलिटी शोज की जज रह चुकी हैं.

शिल्पा ने अभी तक एक ही वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में काम किया है, जिसमें विवेक ओबरॉय और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में थे.

शिल्पा शेट्टी का जन्म कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ था और वह फिल्म करियर बनाने के लिए मुंबई आ गई थीं.

शिल्पा ने साल 2009 में राज कुंद्रा से शादी रचाई और इस शादी से उन्हें दो बच्चे हैं.

शिल्पा अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं, यह वे समय-समय पर सोशल मीडिया पर दिखाती रहती हैं.