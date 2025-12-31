टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफगानिस्तान टीम का हुआ ऐलान, इस खिलाड़ी की हुई वापसी

Afghanistan squad for the T20 World Cup: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान हो गया है. अफगानिस्तान की टीम की कप्तानी राशिद खान करेंगे, जबकि इब्राहिम जादरान को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. मुजीब उर रहमान और नवीन उल हक की भी टीम में वापसी हुई है.यही टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ भी यूएई में होने वाली 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. अफगानिस्तान टीम में बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज शाहिदुल्लाह कमाल और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद इशाक अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं, युवा तेज गेंदबाज अब्दुल्ला अहमदजई ने टीम में जगह बनाई है. बांग्लादेश सीरीज से बाहर रहे और जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 मैच खेलने वाले फजल हक फारूकी भी टीम में हैं. मुजीब उर रहमान भी टीम में हैं.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने कहा, "टी20 विश्व कप के पिछले एडिशन में अफगान टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था. हम पिछली शानदार यादों को संजोते हैं और इस साल और भी बेहतर नतीजों की उम्मीद करते हैं, जो एशियाई हालात में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज टीम की मेजबानी करने से हमें अपनी टीम में संतुलन को बेहतर बनाने और विश्व कप के लिए ठीक से तैयारी करने का एक शानदार मौका मिलेगा."

मुख्य चयनकर्ता अहमद शाह सुलेमानखिल ने कहा, "गुलबदीन नाइब बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, और उनकी वापसी से हमारी टीम को मजबूती मिलेगी. हम नवीन उल हक के वापस आने से भी खुश हैं, जिससे हमारी तेज गेंदबाजी बेहतर होगी."

उन्होंने कहा, "एएम गजनफर को मुख्य टीम से बाहर रखने का फैसला मुश्किल था. उनकी जगह हमने मुजीब को लिया है. शाहिदुल्लाह कमाल ने हाल के इवेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और हमें एक कीमती बाएं हाथ का विकल्प दिया, जो बड़े टूर्नामेंट में बहुत जरूरी है. "विश्व कप से पहले अफगानिस्तान 19, 21, और 22 जनवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ यूएई में तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी.

विश्व कप की शुरुआत 7 मार्च से हो रही है. अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई और कनाडा के साथ ग्रुप डी में रखा गया है. अफगानिस्तान 8 फरवरी को चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफगानिस्तान का पूरा स्क्वाड: राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उपकप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह ओमरजाई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, फजल हक फारूकी और अब्दुल्ला अहमदजई

रिजर्व: अल्लाह ग़ज़नफ़र, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी