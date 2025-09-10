विज्ञापन
AFG vs HK: अफगानिस्तान की बड़ी जीत, लेकिन ये 3 बड़े 'गड्ढे' कर सकते हैं उसका खिताबी सपना चूर

Afghanistan vs Hong Kong, 1st Match: अफगानिस्तान की राह में आगे 3 इतने बड़े "गड्ढे" हैं कि अगर उसने नहीं भरे, तो उसके ये गड्ढे बहुत भारी पड़ सकते हैं

  • अफगानिस्तान ने एशिया कप में हांगकांग को 94 रनों से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की
  • अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी प्रदर्शन में तीन बड़े कमजोर पहलू सामने आए हैं
  • साल 2022 से अफगानिस्तान ने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ 3063 रन बनाए
एशिया कप (2025) में मंगलवार को अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से रौंदकर मेगा इवेंट में अभियान का शानदार आगाज किया. इससे न केवल अफगानिस्तान को आगे रन औसत में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बल्कि यह बड़ी जीत कप्तान राशिद खान (Rashid Khan) सहित बाकी खिलाड़ियों को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी. लेकिन इस मुकाबले में 3 बहुत ही बड़े पहलू भी निकलकर आए, जो उसके खिताब जीतने के सपने पर पानी फेर सकते हैं. यह पहलू स्पिन बॉलिंग के खिलाफ है. इन पहलुओं को देखकर हैरानी इस वजह से होती है कि इस टीम में विश्व कप्तान राशिद सहित कई प्रतिभाशाली स्पिनर हैं. 

दरअसल साल 2022 से अफगानिस्तानी बल्लेबाजों ने हांगकांग के खिलाफ मैच से पहले तक स्पिनरों के खिलाफ 3063 रन बनाए हैं, जबकि इसके लिए उसके बल्लेबाजों ने 2839 गेंदों का सामना किया. 134 बार बल्लेबाज आउट हुए और इस बात ने टी20 फॉर्मेट में तीन बड़े पहलुओं में उसका गणित खाराब कर दिया, जो 12 पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों में सबसे खराब है. 

सबसे खराब स्ट्राइक-रेट 

साल 2022 से लेकर हांगकांग के खिलाफ बल्लेबाजी की पाली से पहले तक अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का स्ट्राइक-रेट स्पिनरों के खिलाफ 107.89 है. ऐसा तो वनडे में भी नहीं होता, जो टी20 में दिख रहा है. 

सबसे खराब डॉट-बॉल प्रतिशत

इसका मतलब यह है कि उसके बल्लेबाजों का स्ट्राइक-रोटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है. डॉट बॉल मतलब खाली गेंद. अफगानी बल्लेबजों का स्पिनरों के खिलाफा साल 2022 से यह प्रतिशत 38.8 हो चला है. अगर सुधार नहीं हुआ, तो हालात बद से बदतर होने में देर नहीं लगेगी

सबसे खराब बाउंड्री प्रतिशत

मतलब स्पिनरों के खिलाफ बाउंड्रियां निकालना. और इस मामले में अफगानी बल्लेबाजों का प्रतिशत 10.7 ही है. साफ है कि बल्लेबाजों को स्पिनरों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा काम नहीं करना होगा. अगर यहां से अफगानिस्तान किसी मैच से बाहर होता है, तो उसे डुबाने में इन 3 पहलुओं का सबसे बड़ा योगदान होगा. 

