'आने वाले कुछ महीनों में...', RCB के मालिक बनने जा रहे हैं अदार पूनावाला? दिल की बाद सोशल मीडिया पर साझा की

अदार पूनावाला ने एक बार फिर से IPL की टीम RCB को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है आने वाले कुछ महीनों में हम आईपीएल की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक @RCBTweets के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बोली लगाएंगे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी
  • अदार पूनावाला ने इंडियन प्रीमियर लीग की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं
  • पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वे आरसीबी के लिए मजबूत और प्रतिस्पर्धी बोली लगाएंगे
  • यह पहली बार नहीं है जब अदार पूनावाला ने सोशल मीडिया पर RCB के लिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है
वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने एक बार फिर से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं. सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, 'आने वाले कुछ महीनों में हम आईपीएल की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक @RCBTweets के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बोली लगाएंगे.'

आपको बता दें कि यह पहली मर्तबा नहीं है जब पूनावाला ने सोशल मीडिया के माध्यम से आरसीबी (RCB) के लिए अपनी भावनाएं जाहिर की हैं. वह पहले भी इस टीम के लिए प्रतिक्रिया दे चुके हैं. उस दौरान उन्होंने लिखा था, 'सही वैल्यूएशन पर RCB एक बेहतरीन टीम है.'

2008 में विजय माल्या ने 111.6 मिलियन डॉलर में आरसीबी को खरीदा था

साल 2008 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को विजय माल्या (UB Group) ने करीब 111.6 मिलियन डॉलर में खरीदा था. उस समय के हिसाब से यह धनराशि भारतीय रुपयों में लगभग 464 करोड़ रुपये थी. 

मौजूदा समय में USL है आरसीबी की मालिक 

मौजूदा समय में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की मालिक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड हैं, जो ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी डिएगो की एक सहायक कंपनी है.

2025 की चैंपियन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आईपीएल 2025 की चैंपियन है. उस दौरान फाइनल मुकाबले में उसकी भिड़ंत पंजाब किंग्स के साथ हुए थी. जहां फाइनल मुकाबले में वह पंजाब को मात देते हुए चैंपियन बनी थी. 

