एक खिलाड़ी-तीन जिम्मेदारी, दोहरे शतक पर भी वर्ल्ड कप 2023 में नहीं मिला था मौका, 2027 में मचाएगा धमाल!

दोहरे शतक जैसी पारी खेलने के बावजूद ईशान किशन 2023 वनडे वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे. उस समय टीम संयोजन की वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ा, लेकिन अब हालात अलग हैं. न्यूजीलैंड दौरे के आखिरी दो वनडे मुकाबलों में उन्हें उपकप्तानी की जिम्मेदारी मिली है और इसे भारतीय टीम की आगे की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है. भारत की नजर 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर है और टीम प्रबंधन ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना चाहता है जो जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा जिम्मेदारियां संभाल सकें. ईशान किशन उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो बल्लेबाज, विकेटकीपर और अलग-अलग बल्लेबाजी क्रम में खेलने का विकल्प एक साथ देते हैं.

न्यूजीलैंड दौरे के अंतिम दो वनडे मुकाबलों में शुभमन गिल और केएल राहुल उपलब्ध नहीं रहेंगे. दोनों खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए टीम से जुड़ जाएंगे. ऐसे में ईशान किशन के सामने खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगा.

ईशान की सबसे बड़ी खासियत उनकी बहुमुखी भूमिका है. वह पारी की शुरुआत कर सकते हैं, मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं और विकेटकीपिंग भी संभाल सकते हैं. वनडे क्रिकेट में उन्होंने अलग-अलग भूमिकाओं में अपनी उपयोगिता दिखाई है. अफगानिस्तान के खिलाफ नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए ईशान ने 79 गेंदों में 125 रन बनाए थे. यह वनडे क्रिकेट में मध्यक्रम में उनका पहला शतक था. वहीं ओपनर के तौर पर उनका रिकॉर्ड और भी बेहतर रहा है. वनडे में बतौर ओपनर उन्होंने 9 पारियों में 61.87 की औसत से रन बनाए हैं. दूसरी बल्लेबाजी पोजीशन पर उनका औसत 34 और स्ट्राइक रेट 97.45 रहा है.

ऑकलैंड में भारतीय वनडे टीम के अभ्यास सत्र के दौरान ईशान मौजूद नहीं थे, क्योंकि वह उस समय हैमिल्टन में पांचवां टी20 मुकाबला खेल रहे थे. उस मैच में उन्होंने 32 गेंदों पर 61 रन बनाकर अपनी फॉर्म का भी संकेत दिया.

अब चौथे और पांचवें वनडे में उनकी जगह लगभग तय मानी जा रही है. यह सिर्फ दो मैच नहीं हैं, बल्कि ईशान किशन के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ने का एक बड़ा मौका भी हैं. 2023 वर्ल्ड कप से बाहर रहने की निराशा पीछे छूट चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड में अच्छा प्रदर्शन उन्हें फिर से भारत की लंबी अवधि की वनडे योजनाओं के केंद्र में ला सकता है.

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