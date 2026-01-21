World Record: अभिषेक शर्मा का धमाका, पूरी दुनिया में यह कारनामा करने वाले बनें इकलौते बल्लेबाज

Abhishek Sharma, India vs New Zealand: अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 या उससे कम गेंदों में सबसे ज्यादा बार अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रमशः फिल साल्ट, सूर्यकुमार यादव और एविन लुईस के नाम दर्ज था. जिन्होंने 25 या उससे कम गेंदों में क्रमशः सात-सात बार अर्धशतक लगाए थे. मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में महज 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हुए अभिषेक शर्मा ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. खबर लिखे जाने तक अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 या उससे कम गेंदों में आठ बार अर्धशतक लगाया है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 25 या उससे कम गेंदों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज

आठ - अभिषेक शर्मा - भारत

सात - फिल साल्ट - इंग्लैंड

सात - सूर्यकुमार यादव - भारत

सात - एविन लुईस - वेस्टइंडीज

नागपुर में अभिषेक शर्मा ने जड़ी टी20 करियर की सातवीं हाफ सेंचुरी

आउट होने से पूर्व अभिषेक शर्मा नागपुर में अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का सातवां अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 35 गेंदों का सामना किया. इस बीच 240.00 की स्ट्राइक रेट से 84 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से पांच चौके और आठ खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

ईश सोढ़ी के शिकार बने अभिषेक शर्मा

पहले टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा को ईश सोढ़ी ने अपना शिकार बनाया. 12वां ओवर डालने आए सोढ़ी की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया. मगर वह उसमें नाकामयाब रहे. गेंद हवा में उछल गई. जहां सीमारेखा पर तैनात काइल जैमीसन ने उनका शानदार कैच पकड़ते हुए उन्हें पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया.

