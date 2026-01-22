IND vs NZ, 1st T20I: 2898 गेंदों में 5000 T-20 रन, अभिषेक शर्मा ने WORLD RECORD बनाकर रचा इतिहास

Abhishek Sharma World record: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया. अभिषेक ने मैच में 35 गेंद पर 84 रन की पारी खेली, अपनी पारी में अभिषेक ने 5 चौके और 8 छक्के लगाए. अभिषेक ने 84 रन की पारी में 5000 टी-20 रन भी पूरे किए. अभिषेक ने ऐसा कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अभिषेक शर्मा सबसे कम गेंद खेलकर 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक ने 2898 गेंद खेलकर 5000 रन पूरे किए हैं. इस मामले में दूसरे नंबर पर आंद्रे रसेल हैं. रसेल ने 2942 गेंद खेलकर 5000 टी-20 रन पूरे करने में सफलता हासिल की थी. तीसरे नंबर पर टिम डेविड हैं. टिम डेविड ने 3127 गेंद पर 5000 रन टी-20 में पूरे किए थे. इसके बाद चौथे नंबर पर विल जैक हैं जिन्होंने 3196 गेंद पर टी-20 में 5000 रन पूरे किए थे, इस मामले में पांचवें नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल हैं. मैक्सवेल ने 3239 गेंद पर 5000 रन पूरा करने में सफलता हासिल की थी.

टी-20 में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज (गेंद खेलने के हिसाब से)

बल्लेबाज गेंद अभिषेक शर्मा 2898 आंद्रे रसेल 2942 टिम डेविड 3127 विल जैक 3196 ग्लेन मैक्सवेल 3239

इसके अलावा अभिषेक ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड है इससे पहले, केएल राहुल और रोहित शर्मा दोनों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. यह आठवीं बार था जब अभिषेक ने टीम इंडिया के लिए खेलते हुए 25 से कम गेंदों में यह मुकाम हासिल किया. वह T20I इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज हैं. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव उन तीन खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने पहले यह रिकॉर्ड शेयर किया था.

अभिषेक ने इस पारी में आठ छक्के लगाए, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ़ कायरन पोलार्ड के साथ संयुक्त रूप से दूसरा सबसे ज़्यादा है, उनसे आगे सिर्फ़ रिचर्ड लेवी (13) हैं. वहीं, यह अभिषेक के करियर में चौथी बार है जब उन्होंने एक पारी में आठ या उससे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज की ओर से सबसे ज़्यादा है. रोहित शर्मा और संजू सैमसन ने यह कारनामा तीन-तीन बार किया है. असल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ़ एविन लुईस (6 बार) ने यह ज़्यादा बार किया है, जबकि ग्लेन मैक्सवेल के नाम भी ऐसे चार मौके आए हैं.