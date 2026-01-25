विज्ञापन
Abhishek Sharma upcoming record in T20I: अगर अभिषेक आज 11 या उससे अधिक रन बनाते हैं, तो वह पंत के आंकड़े को पार कर लेंगे और भारत इस पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है और आज का मैच जीतकर सीरीज सील करना चाहेगा.

IND vs NZ 3rd T20I: अभिषेक शर्मा रचेंगे इतिहास, टूटेगा ऋषभ पंत का महारिकॉर्ड, सिर्फ 11 रनों की दरकार
Abhishek Sharma upcoming record in T20I: 

Abhishek Sharma, IND vs NZ 3rd T20I : गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आज (25 जनवरी, 2026) भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले में सभी की निगाहें युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी. पिछले मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अभिषेक के पास आज एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अभिषेक शर्मा शून्य (0) रन बनाकर आउट हो गए थे. लेकिन आज, उनके पास ऋषभ पंत को पीछे छोड़ने का मौका है. 

सिर्फ 11 रनों की 'शुभ' दरकार

अभिषेक शर्मा को भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में ऋषभ पंत से आगे निकलने के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत है. अगर अभिषेक आज 11 या उससे अधिक रन बनाते हैं, तो वह पंत के रनों के आंकड़े को पार कर लेंगे. अभिषेक शर्मा का यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है, क्योंकि वह ऋषभ पंत की तुलना में बहुत कम पारियों में यह मुकाम हासिल करने जा रहे हैं.

अभिषेक शर्मा (मैच से पहले): 35 मैचों की 34 पारियों में 1199 रन बनाए हैं और उनका औसत 37.46 का रहा है वहीं ऋषभ पंत कुल 76 मैचों की 66 पारियों में 1209 रन बनाए हैं और उनका औसत 23.25 का रहा है.

भारत इस पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है और आज का मैच जीतकर सीरीज सील करना चाहेगा. शाम 7:00 बजे शुरू होने वाले इस मैच में, क्रिकेट फैंस उम्मीद करेंगे कि अभिषेक शर्मा शानदार प्रदर्शन करें और न केवल टीम को जीत दिलाएं, बल्कि यह रिकॉर्ड भी अपने नाम करें. 

