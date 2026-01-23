IND vs NZ: विराट कोहली vs अभिषेक शर्मा, 33 T20I के बाद किसमें कितना है दम!

Abhishek Sharma vs Virat Kohli, IND vs NZ: वर्तमान टी-20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा अपनी बल्लेबाजी से धमाका करते जा रहे हैं. अभिषेक किसी भी टीम के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. जिस तरह से अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर हुए यह समझा जा सकता है कि भारत का यह बल्लेबाज काफी कम समय में टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन जाएगा. इस समय टी-20 में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा के हैं. रोहित ने टी-20 इंटरनेशनल में अबतक 4231 रन है तो वहीं विराट कोहली इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. कोहली ने अबतक 4188 रन 125 पारी में बनाए हैं. ऐसे में आज जानते हैं 33 टी-20 इंटरनेशनल पारी के बाद कोहली और अभिषेक शर्मा में से कौन किससे आगे रहा है.

33 टी-20 इंटरनेशनल पारी के बाद अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने अबतक 33 टी-20 इंटरनेशनल पारी खेल लिए हैं और इस दौरान 1199 रन बनाए हैं. अभिषेक ने अबतक 7 अर्धशतक और दो शतक जमाने का कमाल किया है. अभिषेक शर्मा ने 37.77 की औसत के साथ बल्लेबाजी की और उनका स्ट्राइक रेट 190.93 का रहा है.

अभिषेक शर्मा vs विराट कोहली

अपने ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल पारी में विराट कोहली ने 124 छक्के लगाए हैं, वहीं, अभिषेक ने 81 छक्के अबतक केवल 33 मैच खेलकर लगा लिए हैं.

विराट कोहली का पहले 33 टी20 इंटरनेशल पारी के बाद कैसा रहा है रिकॉर्ड

वहीं, विराट कोहली ने अपने टी20 इंटरनेशनल के पहले 33 पारी के बाद कुल 1271 रन बनाए हैं जिसमें कोहली का औसत 48.88 का रहा था. कोहली ने इस दौरान 133.37 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए थे, 33 टी-20 इंटरनेशनल पारी के बाद कोहली के नाम 12 अर्धशतक दर्ज थे लेकिन शतक नहीं थे. वहीं, ओवरऑल कोहली ने टी-20 इंटरनेशनल में एक शतक लगाए हैं. कोहली ने 137.04 के स्ट्राइक रेट के साथ अपना T20I करियर समाप्त किया था.