IND vs NZ, 1st T20I: अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ पूरी दुनिया को चौंकाया

क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच बीच खेले जाने वाले पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो चुका है. जहां पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया के सलामी बलेलबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) प्रचंड लय में नजर आए. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 35 गेंदों का सामना किया. इस बीच 240.00 की स्ट्राइक रेट से 84 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को पांच चौके और आठ खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह भारतीय टीम की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. पहले टी20 मुकाबले से पहले यह विशेष उपलब्धि विराट कोहली के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 167 पारियों में 5000 रन बनाए थे. मगर अभिषेक ने 165 पारियों में ही 5000 के आंकड़े को छू लिया है.

पहले और दूसरे स्थान पर राहुल-गिल का कब्जा

भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम दर्ज है. राहुल ने 143 पारियों में 5000 के आंकड़े को छूआ था. वहीं गिल ने 5000 के आंकड़े को 154 पारियों में हासिल किया है. इन दोनों दिग्गजों के बाद अब तीसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा आ गए हैं. जिन्होंने 5000 के आंकड़े को 165 पारियों में प्राप्त किया है.

भारत की तरफ से टी20 में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले टॉप 4 बल्लेबाज

143 पारी - केएल राहुल

154 पारी - शुभमन गिल

165 पारी - अभिषेक शर्मा

167 पारी - विराट कोहली

क्रिस गेल के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड

वर्ल्ड टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है. गेल ने केवल 132 पारियों में 5000 रन बनाए थे. वहीं, राहुल ने 143 और शॉन मार्श ने 144 पारियों में 5000 रन के आंकड़े को छूआ है.

