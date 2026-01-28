विज्ञापन
IND vs NZ, 4th T20I: अभिषेक शर्मा के पास रोहित शर्मा के महारिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका, 1 छक्के लगाते ही रच देंगे इतिहास

Abhishek Sharma upcoming record in 4th T20I: अभिषेक ने इस टी-20 सीरीज में अबतक 3 मैच खेलकर 152 रन बनाए हैं जिसमें 12 चौके और 13 छक्के लगाए हैं. अबतक अभिषेक ने दो अर्धशतक जमा चुके हैं.  विशाखापट्टनम टी20 मे एक बार फिर सबकी नजर अभिषेक शर्मा पर रहेगी. 

Abhishek Sharma upcoming record: अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका

India Vs New Zealand 4th T20I: विशाखापट्टनम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी-20 मैच खेला जाएगा. इस मैच में भारत के दिग्गज अभिषेक शर्मा के पास एक बड़ा कमाल करने का मौका होगा. अभिषेक शर्मा टी-20 सीरीज में प्रचंड फॉर्म में हैं और अपनी हर एक पारी के दौरान कई रिकॉर्ड बना रहे हैं. वहीं, अब अभिषेक के पास एक और बड़ा कमाल करने का मौका होगा. अभिषेक शर्मा हमेशा से पहली ही गेंद से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. ऐसे में अब अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. 

अगर अभिषेक आजके मैच में पहले ओवर में एक छक्का लगाने में सफल रहे तो भारत का यह बल्लेबाज रोहित शर्मा के एक महारिकॉर्ड की बराबरी करने में सफल हो जाएगा. ऐसा कर अभिषेक T20I के पहले ओवर में भारत के लिए 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. इस मामले में सबसे आगे रोहित शर्मा हैं. रोहित ने टी-20 इंटरनेशनल में पहले ओवर के दौरान अपने करियर में 12 छक्के लगाए थे. अभिषेक ने अबतक 9 छक्के पहले ओवर के दौैरान जमाए हैं. 

टी-20 इंटरनेशनल में पहले ओवर में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्का

  • 12 - रोहित शर्मा (401 गेंद)
  • 9 - अभिषेक शर्मा (97 गेंद)
  • 7 - ईशान किशन (98 गेंद)*
  • 4 - हैदराबाद साझेदारी (37 गेंद)
  • 4 - यशस्वी खिलाड़ी (85 गेंद)

बता दें कि अभिषेक ने इस टी-20 सीरीज में अबतक 3 मैच खेलकर 152 रन बनाए हैं जिसमें 12 चौके और 13 छक्के लगाए हैं. अबतक अभिषेक ने दो अर्धशतक जमा चुके हैं.  विशाखापट्टनम टी20 मे एक बार फिर सबकी नजर अभिषेक शर्मा पर रहेगी. 

बता दें कि अभिषेक ने इस साल एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया है जिसने विश्व क्रिकेट को हैरत में डाल दिया है. अभिषेक शर्मा T20I में बिना किसी डॉट बॉल के फिफ्टी बनाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज हैं 

  • कासिम नासोरो बनाम कैमरून, 2021
  •  दीपेंद्र ऐरी बनाम मंगोलिया, 2023
  • हर्ष ठाकर बनाम केमैन आइलैंड्स, 2025
  • युवराज समरा बनाम बहामास, 2025
  • अभिषेक शर्मा बनाम NZ, 2026*

क्या युवपाज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अभिषेक शर्मा?

वहीं, अभिषेक शर्मा को सबसे तेज़ T20I हाफ-सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मज़बूत दावेदार माना जा रहा है, जो अभी नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी (9 गेंद) और फुल-मेंबर देशों में युवराज सिंह (12 गेंद) के नाम है.अभिषेक शर्मा ने हाल ही में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 14 गेंदों में फिफ्टी बनाई थी, जो किसी भारतीय की ओर से लगाया गया दूसरा सबसे तेज पचासा है.  

