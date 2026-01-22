हरभजन सिंह की भविष्यवाणी, 'यह बल्लेबाज T-20 में मचा देगा तहलका, 1000 छक्के लगाएगा'

Harbhajan Singh Prediction on Abhishek Sharma: भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने उस खिलाड़ी को लेकर भविष्यवाणी की है जो टी-20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगा सकता है. भज्जी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी-20 में अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी को देखने के बाद भविष्यवाणी की और दावा किया कि यदि अभिषेक कोहली और रोहित के जितना टी-20 मैच खेलने में सफल रहे तो उसके नाम के आगे 1000 छक्के होंगे. बता दें कि पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने शानदार 84 रन की पारी खेली जिसमें इस बल्लेबाज ने 8 छक्के लगाए हैं.

अगर अभिषेक शर्मा उतने ही T20I मैच खेलते हैं जितने रोहित शर्मा ने खेले हैं, तो उनके नाम 1,000 छक्के हो जाएंगे.

अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलते हैं अभिषेक शर्मा

हरभजन ने कहा, "अभिषेक शर्मा आसानी से शतक बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा कि वह उसी विस्फोटक अंदाज़ में बैटिंग करते रहेंगे, भले ही वह आउट हो जाएं. यही मानसिकता का फर्क है. यह बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा और टीम के बारे में सोचा. जिस तरह से वह अभी बैटिंग कर रहे हैं, जब भी वह 50 रन बनाते हैं, टीम इंडिया जीतती है. वह एक सुपरस्टार हैं, और गेंदबाजों के पास उनके खिलाफ कोई जवाब नहीं है."

T20I में भारत के लिए सबसे ज़्यादा छक्के:

रोहित शर्मा - 205 (151 पारियां)

सूर्यकुमार यादव - 156 (94 पारियां)

विराट कोहली - 124 (117 पारियां)

हार्दिक पांड्या - 107 (98 पारियां)

केएल राहुल - 99 (68 पारियां)

अभिषेक शर्मा - 81 (33 पारियां)

भज्जी ने की रिंकू सिंह की भी तारीफ

इसके अलावा हरभजन ने अपने यूट्यूब चैनल पर रिंकू की 44 रन की पारी की भी तारीफ की और कहा, "रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस की तारीफ करनी होगी, बेचारे को बहुत समय बाद मौका मिला, और उसने इसका पूरा फायदा उठाया. जब भी उसे मौका मिलता है, वह इतना मेहनती खिलाड़ी है कि वह मौके को हाथ से जाने नहीं देता. जब भी वह खेलता है, वह सबका दिल जीत लेता है. "