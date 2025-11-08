विज्ञापन
IND vs AUS: 'अगर मैं विश्व कप खेलूंगा तो...' अभिषेक शर्मा ने जीता 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब, दे दिया ये बड़ा बयान

Abhishek Sharma Man of the Series IND vs AUS: पहला टी20 मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच चार विकेट से जीता था. हालांकि, भारत ने जोरदार वापसी करते हुए तीसरा मैच पांच विकेट और चौथा मैच 48 रन से जीत लिया.

  • भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 2-1 से जीत ली, अंतिम मैच बारिश के कारण रद्द हुआ
  • अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जिन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूत शुरुआत दी
  • अभिषेक शर्मा ने विश्व कप खेलने को अपने क्रिकेट करियर का बड़ा सपना बताया और पूरी तैयारी का आश्वासन दिया
Abhishek Sharma Statement After T20I World Record IND vs AUS: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 2-1 से जीत ली, पांचवां और अंतिम मैच शनिवार को बारिश के कारण रद्द हो गया. बल्लेबाज़ी का न्योता मिलने पर, भारत ने सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा (13 गेंदों पर नाबाद 23) और शुभमन गिल (16 गेंदों पर नाबाद 29) के साथ आक्रामक शुरुआत की, लेकिन बिजली गिरने से खेल रुक गया और भारत 4.5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 52 रन बनाकर आगे बढ़ रहा था. इसके तुरंत बाद, गाबा में भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे मैच रद्द करना पड़ा.

अभिषेक शर्मा बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'

मैं इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था. जब मुझे पता चला कि हम टी20I खेलने ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो मैं बहुत उत्साहित था. मैंने अपने पूरे करियर में देखा है कि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज़ों के लिए काफ़ी अनुकूल है. मुझे लगता है कि हम बीच में बेहतर स्कोर बना सकते थे. जिस तरह से वह गेंदबाज़ी कर रहे थे, वह किसी भी टीम के लिए फ़ायदेमंद था. मैंने पहले भी कहा है कि मुझे बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों के बीच की जंग हमेशा पसंद आती है. वह एक विश्वस्तरीय गेंदबाज़ हैं. अगर आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है और भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो आपको विश्वस्तरीय गेंदबाज़ों का सामना करना होगा.

अभिषेक शर्मा ने कप्तान सूर्या और कोच गंभीर को कहा शुक्रिया 

मैं सिर्फ इसी तरह के गेंदबाज़ों के लिए अभ्यास कर रहा था क्योंकि इसी तरह आप अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. कप्तान और कोच का ख़ास तौर पर ज़िक्र, उन्होंने मुझे यह ज़िम्मेदारी दी है कि मैं जाकर खुद को अभिव्यक्त करूं. एक बल्लेबाज़ के तौर पर मुझे लगता है कि जब आप 20 या 30 रन बनाते हैं, तो यह आपके लिए भी आसान नहीं होता क्योंकि आप जानते हैं कि आप ज़्यादा देर तक खेल सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे टीम के लिए लय बनाने के लिए जो स्पष्टता दी है, उसी का मैं नेट्स पर और ऑफ-सीज़न में भी अभ्यास कर रहा हूं.

विश्व कप खेलने को लेकर अभिषेक शर्मा का बड़ा बयान

"यह सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक है. अगर मैं विश्व कप खेलूंगा तो यह मेरे सपने के सच होने जैसा होगा. बचपन से ही मैंने हमेशा यही सपना देखा है - विश्व कप जीतना. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं उस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार रहूं."

अभिषेक शर्मा ने बनाया T20I वर्ल्ड रिकॉर्ड (Abhishek Sharma T20I 1000 Runs World Record)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में टी20 सीरीज के पांचवें मुकाबला में अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में बड़ा कारनामा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अभिषेक शर्मा पांचवें मुकाबले में 8 गेंद खेलकर 11 रन बनाने के साथ ही गेंदों के लिहाज से कुल 528 गेंदो में सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड (Abhishek Sharma Break Tim David Fastest T20I Runs World Record) के नाम था, जिन्होंने 569 गेंदों में यह मील का पत्थर हासिल किया था. इससे पहले चौथे मुकाबले तक अभिषेक शर्मा ने 521 गेंदों में 989 रन बनाए थे.

ऐसा रहा मैच का हाल

इससे पहले मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास खतरनाक अभिषेक को जल्दी आउट करने के मौके थे, लेकिन वे इसका फायदा नहीं उठा पाए. ग्लेन मैक्सवेल ने शुरुआती ओवर में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ के शॉट को गलत दिशा में खेलने के बाद एक आसान कैच छोड़ दिया, जबकि चौथे ओवर में जब अभिषेक 11 रन पर थे, तब बेन ड्वारशुइस ने एक नियमित कैच टपका दिया.

तीन गेंद बाद, अभिषेक ने मिड-विकेट पर एक ज़ोरदार छक्का लगाकर भारतीय प्रशंसकों को रोमांचित कर दिया. इस बीच, गिल ने ड्वारशुइस पर खासा ध्यान दिया और तीसरे ओवर में इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पर तीन चौके जड़कर भारत की तेज शुरुआत को बरकरार रखा.

पहला टी20 मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच चार विकेट से जीता था. हालांकि, भारत ने जोरदार वापसी करते हुए तीसरा और चौथा मैच क्रमशः पांच विकेट और 48 रन से जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया ने पिछली एकदिवसीय सीरीज 2-1 से जीती थी.

(PTI इनपुट के साथ)

