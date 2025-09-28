IND vs PAK: बारिश से फाइनल हुआ रद्द तो किसे मिलेगी एशिया कप 2025 की चमचमाती ट्रॉफी?

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में आज (28 सितंबर) भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने है. क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल मुकाबले में आमने-सामने हुई है. निर्णायक मुकाबले से पहले बात करें फाइनल मुकाबले के लिए कौन सी टीम तगड़ी नजर आ रही है तो वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम है. कांगजों से इतर मैदान में भी भारतीय धुरंधरों ने जबरदस्त खेल दिखाया है. फाइनल मुकाबले से पूर्व लीग और सुपर फोर चरण में मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच दो मैच खेले गए हैं. इन दोनों ही मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है.

बारिश से रद्द हुआ फाइनल तो किसे मिलेगी चमचमाती ट्रॉफी?

एशिया कप 2025 के किसी भी मुकाबले में बारिश अबतक बांधा नहीं बनी है. मगर कुछ क्रिकेट प्रेमियों का सवाल है कि अगर फाइनल मुकाबले में बारिश होती है या किसी अन्य वजह से यह मुकाबला रद्द होता है तो किसे टूर्नामेंट का चैंपियन घोषित किया जाएगा? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. एशियाई क्रिकेट परिषद के नियमों के मुताबिक ऐसी यदि मौसम या अन्य बाझ से मैच का परिणाम नहीं निकलता है तो ट्रॉफी दोनों फाइनलिस्ट के बीच साझा की जाएगी.

फाइनल के लिए निर्धारित है रिजर्व डे

एशिया कप के फाइनल मुकाबले के लिए एक रिजर्व डे निर्धारित किया गया है. इसका मतलब साफ है कि अगर बारिश या अन्य वजह से मैच में दखल पड़ती है तो अगले दिन चैंपियन टीम की तलाश की जाएगी.

एशिया कप 2025 के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत: सूर्यकुमार यादव(कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मोकिम.

