अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी-20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के 10 बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया. ऐसा कर अभिषेक टी-20 में सबसे तेज लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं, टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं.इसके अलवा टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.
सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज
- साहिल चौहान-27 गेंद
- मुहम्मद फ़हद-29 गेंद
- अभिषेक शर्मा- 30 गेंद
- जान निकोल लॉफ्टी-ईटन 33 गेंद
- सिकंदर रजा- 33 गेंद
- फिल एलन- 33 गेंद
- कुशल मल्ला- 34 गेंद
- डेविड मिलर- 35 गेंद
- रोहित शर्मा- 35 गेंद
- विक्रमासेकरा- 35 गेंद
- कुशल भुरतेल- 35 गेंद
- अभिषेक शर्मा-37 गेंद
- शेख रसिक- 37 गेंद
अभिषेक ने अपनी बल्लेबाजी से धमाका किया और आते के साथ धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की, अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के पास उनको रोकने का कोई उपाय नहीं था. अभिषेक के अलावा संजू ने भी मिलकर धमाका किया और पहले 6 ओवर में 100 रन बनाए.यह पहली बार है जब भारत ने T20I पावरप्ले में 100 से ज़्यादा रन बनाए हैं.
टेस्ट प्लेइंग टीमों के खिलाफ सबसे तेज T20I शतक
- 30 गेंद - अभिषेक शर्मा vS अफ़गानिस्तान, 2026
- 33 गेंद - फिन एलन vS दक्षिण अफ्रीका, 2026
- 35 गेंद - डेविड मिलर vS बांग्लादेश, 2017
- 35 गेंद - रोहित शर्मा vS श्रीलंका, 2017
- 37 गेंद - अभिषेक शर्मा vS इंग्लैंड, 2025
- 37 गेंद - टिम डेविड vS वेस्टइंडीज, 2025
भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर धमाका कर दिया. अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की पारी खेली, अपनी तूफानी पारी में अभिषेक ने 9 चौके और 11 छक्के लगाए. अभिषेक ने मैच में 317.65 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर तूफान ला दिया, संजू और अभिषेक ने पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 142 रन जोड़े.
इसके अलावा टी-20 में यह अभिषेक का 10वां शतक है. ऐसा कर अभिषेक ने विराट कोहली की बराबरी कर ली है. कोहली ने भी टी-20 में 10 शतक लगाए हैं. टी-20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. गेल ने 22 टी-20 शतक लगाए हैं.
सबसे ज़्यादा T20 शतक
- 22 - क्रिस गेल (455 पारियां)
- 13 - बाबर आज़म (346 पारियां)
- 10* - अभिषेक शर्मा (205पारियां)
- 10 - विराट कोहली (413पारियां)
- 10 - क्विंटन डी कॉक (449पारियां)
- 10 - डेविड वॉर्नर (438पारियां)
- 9 - फाफ डु प्लेसिस (426पारियां)
- 9 - साहिबज़ादा फरहान (175पारियां)
- 9 - राइली रूसो (399पारियां)
- 9 - जोस बटलर (496पारियां)
- 8 - माइकल क्लिंगर (198पारियां)
- 8 - एरॉन फिंच (380पारियां)
- 8 - रोहित शर्मा (459पारियां)
- 8 - ग्लेन मैक्सवेल (491पारियां)
- 8 - केएल राहुल (240पारियां)
- 8 - संजू सैमसन (334पारियां)
- 8 - क्रिस लिन (312पारियां)
- 8 - जेम्स विंस (489पारियां)
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