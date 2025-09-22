IND vs PAK: जब तुम रिटायर होगे..पाकिस्तान को तहस-नहस करने वाले अभिषेक शर्मा को वीरेंद्र सहवाग ने दी अहम सलाह

Virender Sehwag on Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा ने रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराने के दौरान विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। अभिषेक शानदार फॉर्म में दिखे और उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबदबा बनाते हुए 39 गेंदों में 74 रन बनाए। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर वीरेंद्र सहवाग ने रिएक्ट किया है और एक अहम सलाह दी है. सहवाग ने सोनी नेटवर्क पर बात करते हुए नए युग के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक को सलाह दी और कहा कि, अब आपको अपने 70 से 80 रन को शतक में तब्दील करनी होगी. सहवाग ने अभिषेक को कहा, "जब भी वह 70 या 80 के स्कोर पर पहुंचे, उसे उसे शतक में बदलना चाहिए.. सहवाग ने ये भी कहा कि "यह सलाह उन्हें सुनील गावस्कर ने दी थी, जो चाहते थे कि उन्हें अंत में शतक चूकने का पछतावा न हो."

भारत के पूर्व दिग्गज विस्फोटक बल्लेबाज ने अपनी राय देते हुए आगे कहा, "बहुत-बहुत बधाई, और मैं कहूंगा कि जब भी आप 70 के स्कोर पर पहुंचें, तो उसे शतक में बदलने का मौका न गंवाएं..क्योंकि सुनील गावस्कर ने एक बार मुझसे कहा था, जब आप संन्यास लेंगे, तो आप उन पारियों के बारे में सोचेंगे जहां आप 70 या 80 पर आउट हुए थे.. काश मैंने उन्हें शतक में बदला होता, तो शायद मैं अपने करियर में और भी कई शतक बना पाता. ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते. जब आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हों, और जिस दिन आपका दिन हो, उस दिन नाबाद रहने की कोशिश करें...यह हमेशा बेहतर होता है. इसे ध्यान में रखें."

वहीं, दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग (Abhishek Sharma on Virender Sehwag) को ऐसे बल्लेबाज बताया जिसने अपने समय में ऐसे गेंदबाजों को मारा है जो सबसे खतनाक गेंदबाज रहे हैं. अभिषेक ने सहवाग के लिए कहा कि, "मैं उनके जैसा भले ही पहली ही गेंद पर चौका या छक्का मार रहा हूं लेकिन सहवाग पाजी ने अपने समय में उन गेंदबाजों को मारा है जो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज रहे थे."