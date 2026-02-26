विज्ञापन
विशेष लिंक

World Record: अभिषेक ने पहली हाफ सेंचुरी के साथ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गावस्कर सहित एक्सपर्ट्स करने लगे तारीफ

रिकॉर्ड से इतर, जो भी हो ये अभिषेक की समझदारी भरी पारी मानी जा रही है जिसकी एक्सपर्ट्स जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
World Record: अभिषेक ने पहली हाफ सेंचुरी के साथ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गावस्कर सहित एक्सपर्ट्स करने लगे तारीफ
Abhishek Sharma

टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा की पारियों को लेकर अबतक जितनी आलोचनाएं हुईं लगा कि कहीं 25 साल के अमृतसर का ये खिलाड़ी हिम्मत ना तोड़ दे. मगर कहते हैं हिम्मते मर्दा, मर्दे खुदा! अभिषेक ने वर्ल्ड कप के पिछले चार मैचों में 0,0,0 और 15 रनों की पारियां खेली थीं. अभिषेक के आउट होते ही पावरप्ले में कभी अच्छी पार्टनरशिप भी नहीं बनी और दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ तो हार का सामना करना पड़ गया. ज़िंबाब्वे के ख़िलाफ भारत का सुपर-8 मैच 'करो या मरो' का मुक़ाबला बन गया और भारतीय ओपनर्स संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा लेफ़्ट-राइट कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरे तो आतिशी पारी की शुरुआत संजू सैमसन ने की. 

चेन्नई में चमके अभिषेक 0,0,0,15 और 55

अभिषेक शर्मा ने इस बार संभलकर शुरुआत की. पूर्व कप्तान और कॉमेन्टेटर सुनील गावस्कर ने STAR SPORT पर कॉमेन्ट्री के दौरान कहा, 'अभिषेक शर्मा की इस पारी की ख़ास बात उनका शॉट सेलेक्शन भी है.' अभिषेक शर्मा ने 26 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की. उनके टी20 वर्ल्ड कप करियर की ये पहली हाफ सेंचुरी साबित हुई. अभिषेक ने 30 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्कों के सहारे 184 के स्ट्राइक रेट से 55 रनों की पारी खेली. Cricbuzz ने अपनी कॉमेन्ट्री में लिखा, 'ये अभिषेक की दूसरी सबसे स्लो हाफ सेंचुरी है. इससे स्लो हाफ सेंचुरी उन्होंने ज़िंबाब्वे के ही ख़िलाफ हरारे में 2024 में 33 गेंदों पर लगाई थी. इत्तिफ़ाकन वो उनके टी20 करियर की पहली अंतर्राष्ट्रीय हाफ सेंचुरी थी. 

40 पारियों के बाद ओपनर के छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड 

93 अभिषेक शर्मा (43 मैच) 
90 एविन लुइस
72 क्रिस गेल 
72 फिन एलन
71 शेन वाटसन/एरॉन फिंच 

अपनी वर्ल्ड कप की पहली हाफ सेंचुरी के साथ अभिषेक ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया. @TheCricketPanda ने लिखा कि बतौर ओपनर अभिषेक ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सबसे ज़्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है. 

गावस्कर से लेकर भोगले तक सब कायल

रिकॉर्ड से इतर, जो भी हो ये अभिषेक की समझदारी भरी पारी मानी जा रही है जिसकी एक्सपर्ट्स जमकर तारीफ कर रहे हैं. क्रिकेट कॉमेन्टेटर हर्षा भोगले ने ‘X'पर ट्वीट किया, 'अच्छी शुरुआत. संजू ने शुरुआत कर अभिषेक को थोड़ा वक्त दिया और अच्छी पार्टनरशिप बनी. एक दांये हाथ के बल्लेबाज़ के साथ शुरुआत की वजह से विपक्षी टीम को स्पिनर के साथ शुरुआत का मौक़ा नहीं मिला.'

आईसीसी ने भी अपने ‘X'पर ट्वीट किया, “अभिषेक शर्मा अपनी पहली हाफ़ सेंचुरी लगाकर पार्टी के लिए तैयार हो गए. टूर्नामेंट का नया मीलस्तंभ!'

BCCI ने ट्वीट किया, 'अभिषेक ने वो कर दिखाया जो वो बेहतरीन करते हैं. 26 गेंदों पर हाफ़ सेंचुरी.'

चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दर्शकों ने आखिरकार वो देखा जिसकी उन्हें आतक थी और जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे थे. 

चेन्नई में हो रहे मैच में अभिषेक की पारी से ओतप्रोत चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्वीट किया. 'मज़बूती से ऊंचे उठो, अभिषेक!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Abhishek Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now