T20 World Cup: 'कोई नहीं है टक्कर में' अभिषेक शर्मा मचा रहे तहलका, ये आंकड़े देख थर-थर कापेंगे विरोधी टीम के गेंदबाज

Abhishek Sharma: बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपने डेब्यू के बाद से ही क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में तहलका मचाए हुए हैं. इस साल भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में फैंस को उनसे काफी उम्मीदें होंगीं.

Abhishek Sharma: गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने सिर्फ 10 ओवरों में 150 से अधिक के टारगेट को हासिल किया तो दुनिया हैरान रह गई. एक छोर से अभिषेक तो दूसरे छोर से सूर्यकुमार यादव ने रन चेज को मजाक बनाते हुए 60 गेंद रहते ही टीम इंडिया को जीत दिलाई. इस दौरान अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 14 गेंदों में फिफ्टी ठोकी. अभिषेक का रन रेट 340 का रहा. अभिषेक ने 20 गेंदों में कोई भी डॉट गेंद नहीं खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के जड़े. बात अगर मौजूदा सीरीज की करें तो अभिषेक ने 3 मैचों में 76.00 की औसत और 271.43 की औसत से रन बनाए हैं. अगर अभिषेक का यह फॉर्म वर्ल्ड कप में भी जारी रहा तो विरोधी टीम के गेंदबाज रहम मांगते नजर आ सकते हैं. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था और उसके बाद अभिषेक ने अपना डेब्यू किया था. अभिषेक अपने डेब्यू के बाद से ही कहर बरपा रहे हैं. 

वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप तक

भारत ने वर्ल्ड कप के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां शुरू की थी. रोहित-विराट-जडेजा के  संन्यास के बाद टीम मैनेजमेंट ने एक नई टीम बनाने का फैसला लिया. आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद अभिषेक को मौका दिया गया था. अभिषेक ने दोनों हाथों से इस मौके को लपका और फिर टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना विस्फोट दिखाया.

सबसे अधिक स्ट्राइक रेट

अभिषेक अभी तक भारत के लिए 33 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 197.61 का है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से कम से कम 400 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अभिषेक का स्ट्राइक रेट किसा अन्य बल्लेबाज की तुलना में सबसे अधिक है. इस लिस्ट में दूसरा बेस्ट स्ट्राइक टिम डेविड का है, जिन्होंने 185.49 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. 

बतौर ओपनर सुपरहिट अभिषेक

अभिषेक बतौर ओपनर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि फुल मेंबर नेशन में दूसरे. उन्होंने 40.09 की औसत से 1243 रन बनाए हैं. इस अवधी में बतौर ओपनर फुल मेंबर नेशन में सबसे अधिक रन ब्रायन बेनेट ने बनाए हैं.  ब्रायन बेनेट ने 36 मैचों में 1298 रन बनाए हैं. ब्रायन बेनेट और अभिषेक शर्मा के रनों में अंतर अधिक नहीं है. अभिषेक के पास दो मैच बचे हैं, वर्ल्ड कप से पहले और अगर वह इसी तरह रन बनाते रहे तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर आ सकते हैं. 

हर 8वीं गेंद पर छक्का

अभिषेक ने अभी तक 86 छक्के जड़े हैं. अभिषेक हर 8वीं गेंद पर छक्का जड़ते हैं. जबकि इस दौरान उन्होंने 119 चौके भी जड़े हैं. वर्ल्ड कप 2024 के बाद से अभी तक फुल मेंबर नेशन में अभिषेक से अधिक छक्के किसी अन्य बल्लेबाज ने नहीं ठोके हैं. अभिषेक के बाद दूसरा बेस्ट पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान का है, जिन्होंने 47 छक्के जड़े हैं. यह अंतर दिखाता है कि अभिषेक छक्के जड़ने के मामले में बाकियों की तुलना में कितना आगे हैं.

...तो भारत बदल देगा इतिहास

आंकड़ों से साफ है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर अभिषेक अपने अंदाज के अनुरूप ही प्रदर्शन करते रहे तो भारत को अपने घर पर ही टी20 विश्व कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता है. आज तक कोई भी टीम ना तो अपने खिताब का बचाव कर पाई है और ना ही अपने घर पर टी20 वर्ल्ड कप जीता है. ऐसे में भारत और इतिहास के बीच सिर्फ और सिर्फ अभिषेक हैं.

