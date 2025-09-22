Abhishek Sharma: T20I क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का धमाका, पहली ही गेंद पर ये कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय

Abhishek Sharma, India vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर चला. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए पहले ही गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा. जिसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली ही गेंद पर दो बार छक्का लगाने वाले पहले क्रिकेट बन गए हैं. पाकिस्तान से पहले उन्होंने UAE के खिलाफ पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था.

अभिषेक शर्मा ने 20 पारियों में जड़े 50 छक्के

यही नहीं अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 50 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के विध्वंसक बल्लेबाज एविन लुईस को पीछे छोड़ा है. लुईस ने 21 पारियों में 50 छक्के लगाए थे, जबकि अभिषेक शर्मा ने 50 के आंकड़े को महज 20 पारियों में छू लिया है.

50 छक्के लगाने में अभिषेक शर्मा को लगी 331 गेंदे

अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 छक्के लगाने के लिए कुल 331 गेंदों का सामना किया. उनसे पहले सबसे कम गेंदों में 50 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड एविन लुईस के ही नाम दर्ज था. जिन्होंने 366 गेंदों में 50 छक्के उड़ाए थे. मगर कल के मुकाबले के बाद यह बड़ी उपलब्धि भी अभिषेक के नाम हो गई है.



