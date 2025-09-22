'हमसे मैच छीन लिया...', जिल्लत भरी शिकस्त के बाद सलमान अली आगा ने बताया कहां भारत ने उन्हें पीट दिया

Salman Ali Agha Big Statement After Defeat Against India: एशिया कप 2025 का 14वां मुकाबला 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया. जहां भारतीय टीम ने एक बार फिर से विपक्षी टीम को मात दी. जिसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा काफी निराश नजर आए. मैच की समाप्ति के बाद उन्होंने कहा, 'अबतक हम अपना परफेक्ट मैच नहीं खेल पाए हैं, मगर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. यह (भारत के साथ) शानदार मैच था. मगर उन्होंने पावरप्ले में हमसे मैच छीन लिया. 10 ओवर के बाद की स्थिति पर गौर करें तो हमें 10 से 15 रन और जोड़ने चाहिए थे. 170 से 180 का स्कोर काफी अच्छा होता है. मगर पावरप्ले में उनकी बल्लेबाजी ने अंतर पैदा कर दिया.'

सुपर-4 मुकाबले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के गेंदबाज एक बार फिर कुंद नजर आए. मैच के बाद अपने गेंदबाजों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'टी20 फॉर्मेट में आपके गेंदबाज महंगे साबित हो रहे हैं तो आपको बदलाव करना ही पड़ता है. बहुत सारी सकारात्मक बातें भी देखने को मिली हैं. फखर (फखर जमां) की बल्लेबाजी, फरहान (साहिबजादा फरहान) की पारी और हैरी (हारिस रउफ) की गेंदबाजी बेहतरीन रही. हमारी नजर अब अगले मुकाबले पर है.'

पाकिस्तान को छह विकेट से मिली शिकस्त

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाने में कामयाब हुई थी. साहिबजादा फरहान सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने पारी का आगाज करते हुए 45 गेंद में 58 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 172 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 18.5 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पारी कागज करते हुए अभिषेक शर्मा ने 39 गेंद में 189.74 की स्ट्राइक रेट से 74 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा उनके साथी सलामी जोड़ीदार शुभमन गिल ने 28 गेंद में 47 रनों का योगदान दिया. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने 19 गेंद में 157.89 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 30 रनों की पारी खेली.

