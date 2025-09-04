एबी डिविलियर्स ने चुने वनडे क्रिकेट में दुनिया के 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी को दिया नंबर 1 का ताज

Ab de Villiers Picks Virat Kohli as No.1 ODI Batsman: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्टार क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने वनडे क्रिकेट के अपने टॉप-10 बल्लेबाज़ों की लिस्ट साझा की है. इस सूची में भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली को पहला स्थान मिला है. डिविलियर्स ने खुद को दूसरे स्थान पर रखा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग को तीसरा और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को चौथा स्थान दिया. इस टॉप 10 लिस्ट में भारत के कुल 4 खिलाड़ी शामिल है जिसमे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी का नाम शामिल है.

डिविलियर्स की टॉप-10 वनडे बल्लेबाजों की लिस्ट

1. विराट कोहली

2. एबी डिविलियर्स

3. रिकी पोंटिंग

4. सचिन तेंदुलकर

5. हाशिम अमला

6. रोहित शर्मा

7. एमएस धोनी

8. कुमार संगकारा

9. बाबर आज़म

10. डेविड वॉर्नर

विराट कोहली की टेस्ट अनुपस्थिति पर डिविलियर्स का दिल छूने वाला बयान

डिविलियर्स (Ab de Villiers on Virat Kohli Retirement) ने एक इंटरव्यू में विराट कोहली को लेकर कहा “हम और भारत दोनों ही टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को मिस करते हैं. वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. मुझे भी लाल गेंद वाले क्रिकेट में उसे खेलते देखना याद आता है, लेकिन कम से कम वह अभी सफेद गेंद के फॉर्मेट में मौजूद है और उम्मीद है कि कई साल तक खेलता रहेगा.”

डिविलियर्स और कोहली के बीच दोस्ती की चर्चा अक्सर होती रहती है. आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए साथ खेलने के दौरान दोनों ने कई यादगार साझेदारियां निभाई थीं और जब आरसीबी साल 2025 में चैंपियन बनी तब भी डिविलियर्स और उनके साथ गेल भी मैदान पर दिखे थें और ट्रॉफी के साथ जश्न भी मनाया था जो 18 साल के सूखे को खत्म करने का काम टीम के कप्तान रजत पाटीदार की कप्तानी में हुआ था.